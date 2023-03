China Global Television Network Corporation (CCTV+)

CCTV+: Xi betont qualitativ hochwertige Entwicklung auf der NPC-Jahrestagung

Peking, 7. März 2023 (ots/PRNewswire)

Präsident Xi Jinping betonte am Montag die Bemühungen um eine gesunde und qualitativ hochwertige Entwicklung des privaten Sektors der Wirtschaft.

Xi hörte sich die Kommentare und Vorschläge an, als er an einer Podiumsdiskussion nationaler politischer Berater der Demokratischen Staatsaufbaugesellschaft Chinas und der Allchinesischen Industrie- und Handelsvereinigung teilnahm, die der ersten Sitzung des 14. Nationalen Ausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC) in Peking beiwohnten.

Xi betonte, dass das Zentralkomitee der KPCh den öffentlichen Sektor stets unerschütterlich konsolidiert und entwickelt und die Entwicklung des nichtöffentlichen Sektors unbeirrt fördert, unterstützt und lenkt.

Das Zentralkomitee der KPCh hält stets daran fest, dass sich der Status und die Funktionen des nicht-öffentlichen Sektors in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes nicht geändert haben, dass sich das Prinzip und die Politik, die Entwicklung des Sektors unentwegt zu fördern, zu unterstützen und zu lenken, nicht geändert haben, und dass sich das Prinzip und die Politik, dem Sektor ein gesundes Umfeld und mehr Möglichkeiten zu bieten, nicht geändert haben, sagte Xi.

Xi drängte darauf, ein günstiges Umfeld für private Unternehmen zu schaffen, die institutionellen Hindernisse, die ihre faire Teilnahme am Marktwettbewerb behindern, zu beseitigen und ihre Eigentumsrechte sowie die gesetzlichen Rechte und Interessen der Unternehmer im Einklang mit dem Gesetz zu schützen.

Private Unternehmen sollten eine wichtige Rolle bei der Stabilisierung der Beschäftigung und der Förderung des Einkommenswachstums spielen, sagte Xi.

Er drängte auch auf solide Anstrengungen zur Förderung einer herzlichen und sauberen Beziehung zwischen der Regierung und den Unternehmen.

Xi rief kompetente private Unternehmen dazu auf, unabhängige Innovationen zu stärken und eine größere Rolle beim Aufbau von Eigenständigkeit und Stärke in Wissenschaft und Technologie sowie bei der Förderung der industriellen Anwendung wissenschaftlicher und technologischer Fortschritte zu spielen.

Xi betonte die Bemühungen, eine gesunde Entwicklung aller Arten von Kapital in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu regulieren und zu lenken, systemische finanzielle Risiken wirksam zu verhindern und zu entschärfen und ein günstiges Umfeld für Unternehmen aller Eigentumsformen zu schaffen, damit sie im Wettbewerb zueinander stehen und gemeinsam wachsen können.

Er wies darauf hin, dass der chinesische Weg zur Modernisierung den gemeinsamen Wohlstand für alle verfolge, und fügte hinzu, dass sowohl staatseigene als auch private Unternehmen wichtige Kräfte zur Förderung des gemeinsamen Wohlstands seien und die soziale Verantwortung für die Förderung des gemeinsamen Wohlstands übernehmen müssen.

Private Unternehmen sollten aktiv harmonische Arbeitsbeziehungen aufbauen, den Aufbau einer Interessengemeinschaft für alle Arbeitnehmer fördern und die Errungenschaften der Unternehmensentwicklung gleichberechtigter gestalten und allen Beschäftigten zugute kommen lassen, sagte Xi.

Link: https://youtu.be/M2ogZpI60Ow

Video – https://www.youtube.com/watch?v=M2ogZpI60Ow

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-xi-betont-qualitativ-hochwertige-entwicklung-auf-der-npc-jahrestagung-301764633.html

Original-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell