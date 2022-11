China Global Television Network Corporation (CCTV+)

CCTV+ und CIPCC veranstalten globalen Medien-Workshop zur Vertiefung des Verständnisses zwischen chinesischen und ausländischen Medien

Beijing (ots/PRNewswire)

Die CCTV Video News Agency (CCTV+) und das China International Press Communication Center (CIPCC) haben am Mittwoch gemeinsam den Global Media Workshop in Beijing veranstaltet, um das gegenseitige Verständnis zwischen chinesischen und ausländischen Medien zu vertiefen.

An der Veranstaltung unter dem Motto „New Journey to Modernization, New Chapter of Cooperation" (Neuer Weg zur Modernisierung, neues Kapitel der Zusammenarbeit) nahmen 100 Medienvertreter aus 40 Ländern und Regionen teil.

„Der Besuch in China hat uns ein Fenster geöffnet und einen wunderbaren Kanal geschaffen, um China authentisch kennenzulernen. Mithilfe der Medien können wir die chinesischen Methoden und Praktiken auch an andere Länder weitergeben", sagte Ahmed Mohamed Saadeldin, Moderator des ägyptischen Fernsehsenders Neil TV, als er seine Erfahrungen auf der Veranstaltung teilte.

Teng Yunping, President von CCTV+, hieß in seiner Eröffnungsrede das internationale Pressekorps herzlich willkommen. Er sagte, dass CCTV+ als wesentlicher Teil der China Media Group (CMG) eine Schlüsselrolle bei der Berichterstattung über den 20. Nationalen Parteitag der KPCh gespielt habe und dessen Bedeutung erfolgreich vermittelt habe. Er drückte seine Bereitschaft aus, mit Medienpartnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um die Stärken des jeweils anderen zu ergänzen und eine gemeinsame Entwicklung in der Zukunft zu erreichen.

„Die Veranstaltung bot beiden Seiten (CCTV+ und CIPCC) eine wertvolle Gelegenheit zum Austausch und schuf eine Plattform für die Intensivierung des Informationsaustauschs und die Weitergabe von Erfahrungen bei der Berichterstattung über wichtige Ereignisse", sagte Yu Lei, Direktor des CIPCC, auf der Veranstaltung.

Während der Fallstudiensitzung der Veranstaltung tauschten 14 Delegierte ihre Meinungen und Erfahrungsberichte in Bezug auf China aus. Einige Medienvertreter wiesen darauf hin, dass westliche Länder ihre eigene Sichtweise hätten, während andere feststellten, dass westliche Länder Nachrichten über China möglicherweise missverstanden oder verzerrt hätten.

„Wahrheitsgemäße Nachrichten zu liefern ist die Pflicht, die wir als Journalisten über unser ganzes Berufsleben hinweg haben", sagte Ruslan Kenjaev, stellvertretender Chefredakteur der usbekischen Zeitung Narodnoe Slovo (Volkswort).

„Wir sind unabhängige Menschen. Wir sollten unser eigenes Urteil fällen. Daher müssen wir den Wahrheitsgehalt und die Objektivität von Nachrichtenberichten garantieren und in der Lage sein, unseren Zuschauern das wahre China besser zu vermitteln", sagte Francisca Martinez Mateo, Reporterin des mexikanischen Fernsehsenders Canal 6.

Nachdem sie die Rede von Präsident Xi Jinping auf dem 20. Nationalkongress der KPCh gehört hatten, in der er über die enormen Entwicklungsveränderungen in China berichtete, sagten die internationalen Reporter, die an dem Workshop teilnahmen, dass sie mehr über das Management, die Pläne und Strategien der chinesischen Regierung für die nächsten fünf Jahre erfahren hätten. Diese Erfahrung werde ihnen helfen, eine genauere Berichterstattung und Medienprodukte für die Welt zu produzieren.

Tristan Duterte Nodalo von CNN Philippines sagte, dass mit der Modernisierung des Journalismus und der Nutzung von mehr digitalen Ansätzen, Journalisten jetzt besser ausgerüstet seien, um dem Rest der Welt eine bessere Geschichte zu erzählen und zu vermitteln.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1936468/Teng_Yunping_president_CCTV.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1936469/media_representatives.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cctv-und-cipcc-veranstalten-globalen-medien-workshop-zur-vertiefung-des-verstandnisses-zwischen-chinesischen-und-auslandischen-medien-301668258.html

Original-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell