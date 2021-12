China Global Television Network Corporation (CCTV+)

CCTV+: Peng Liyuan richtet am Welt-AIDS-Tag beste Wünsche an HIV-infizierte Studenten aus

Peking (ots/PRNewswire)

Anlässlich des 34. Welt-AIDS-Tages am Mittwoch übermittelte Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, ihre besten Wünsche an die Schüler der Linfen Red Ribbon School in der nordchinesischen Provinz Shanxi, der einzigen Einrichtung des Landes, die speziell für junge Menschen mit HIV/AIDS eingerichtet wurde.

Peng, die auch Botschafterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Tuberkulose und HIV/AIDS ist, richtete ihre besten Wünsche in einer Videobotschaft an die Schüler der Schule, die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Bestehen feiert.

In ihrer Videobotschaft erinnerte Peng an die Erinnerungen, die sie in den letzten zehn Jahren mit den Schülern und Lehrkräften der Schule geteilt hat, und ermutigte die Schüler, von den Vorbildern in ihrem Umfeld zu lernen und die Liebe, die sie im Laufe der Jahre erhalten haben, weiterzugeben.

"Vor zehn Jahren trat eine Gruppe von großen Brüdern und Schwestern, die ein ähnliches Familienunglück wie ihr erlebt hatten, mit gebrochenem Herzen in die Red Ribbon School ein, die von gutherzigen Menschen initiiert wurde. Hier legten sie ihre Selbsterniedrigung ab und gewannen eine heitere Aufgeschlossenheit, während sie ihre Schwäche und Zerbrechlichkeit abschüttelten und mit jedem Tag stärker wurden. Sie haben sich von Stürmen nicht einschüchtern lassen, sich für Widrigkeiten gewappnet und sich schließlich selbst zum Strahlen gebracht", so Peng.

Dank der gemeinsamen Bemühungen der Komitees der Kommunistischen Partei Chinas und der Regierungen auf allen Ebenen sowie zahlreicher freundlicher Menschen aus sozialen Organisationen konnten in den letzten 10 Jahren fast 60 Schüler an der Schule unterrichtet und betreut werden, und ein Dutzend von ihnen hat sogar die nationalen Aufnahmeprüfungen bestanden, um sich an Universitäten weiterzubilden, sagte Peng, als sie sich an ihre Besuche bei den Schülern und die freudigen Momente erinnerte, die sie in den letzten Jahren mit ihnen teilte.

"Sie sind genau die Vorbilder, von denen man lernen sollte, und sie sind um so wertvollere Talente für den Aufbau des Landes", sagte Peng.

Peng sagte, sie freue sich zu sehen, dass Liebe und Freundlichkeit über die Jahre in der Schule weitergegeben wurden, da sie immer wieder junge Gesichter sieht, die hierher zurückkehren, um zu unterrichten und sich um die Kinder zu kümmern.

Sie freut sich auch darüber, dass die Schülerinnen und Schüler heute ein besseres Umfeld vorfinden, mit multifunktionalen Klassenräumen und einem verbesserten Spielplatz.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fdbMM28OfR4

Video - https://www.youtube.com/watch?v=fdbMM28OfR4

Original-Content von: China Global Television Network Corporation (CCTV+), übermittelt durch news aktuell