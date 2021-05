China Global Television Network Corporation (CCTV+)

Sci-Tech-Entwicklung in China: mehr Eigenständigkeit

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat am Freitag zu einer Beschleunigung der Bemühungen aufgerufen, China zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie zu machen und so eine umfassendere Eigenständigkeit und Selbststärkung in der Science-Tech-Branche zu erreichen.

Das erklärte Xi im Rahmen einer Sitzung mit den Generalversammlungen der Mitglieder der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften sowie dem Nationalkongress der China Association for Science and Technology.

"Die Eigenständigkeit und die Selbststärkung im Bereich Sci-Tech sollten stets als strategische Unterstützung der nationalen Entwicklung betrachtet werden", erklärte er.

Xi gratulierte den Mitgliedern des Treffens und grüßte die Fachleute aus den verschiedenen Sci-Tech-Bereichen.

"Ich möchte allen Teilnehmern dieser Versammlung herzlich gratulieren und den engagierten Fachleuten aus Wissenschaft und Technologie, die in ihren jeweiligen Positionen hart arbeiten, herzliche Grüße übermitteln. Am 30. Mai feiern wir den fünften nationalen Tag der Arbeiter in Wissenschaft und Technologie, und ich möchte Ihnen allen meine Grüße senden", so Xi.

Er lobte die Fortschritte in den Bereichen Sci-Tech-Innovation, Grundlagenforschung, Innovationsförderung und in den strategischen Sci-Tech- und High-End-Branchen sowie die bedeutende Rolle der Wissenschaft und der Technologie bei der Eindämmung der COVID-19-Epidemie.

"Die Praxis hat gezeigt, dass es in China ein großes Potenzial für unabhängige Innovationen gibt. Die Sci-Tech-Experten in unserem Land können viel erreichen. Wir müssen mit der Zeit gehen, und die Sci-Tech-Profis in unserem Land müssen die weltweiten Trends erfassen, die Initiativen ergreifen, Problemen früh erkennen und Schwierigkeiten überwinden. Dazu benötigen wir den Mut zu kontinuierlicher Verbesserung durch Reformen sowie unbeugsame Entschlossenheit und Ausdauer. Die wissenschaftliche und technologische Entwicklung muss auf die globalen Sci-Tech-Grenzen abzielen, den wichtigsten wirtschaftlichen Bereichen dienen und danach streben, die grundlegenden Bedürfnisse des Landes zu erfüllen und das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Ihnen sind die wichtigen Aufgaben der heutigen Zeit anvertraut, und darum sollten Sie sich stets dafür einsetzen, mehr Eigenständigkeit und Selbststärkung in der Science-Tech-Branche zu erreichen", so Xi weiter.

Xi forderte Chinas Sci-Tech-Profis dazu auf, Verantwortung der Zeit zu übernehmen und nach mehr Unabhängigkeit und Selbststärkung in der Science-Tech-Branche zu streben.

"Lassen Sie uns gemeinsam mutige Innovation vorantreiben und uns unermüdlich dafür einsetzen, mehr Beiträge zum Aufbau Chinas als Sci-Tech-Macht zu leisten und den chinesischen Traum der nationalen Revitalisierung umzusetzen", sagte er.

