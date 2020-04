Roborock

Moderne Haushaltshilfe mit innovativer Navigation: Roborock setzt mit dem "S6 MaxV" einen neuen Maßstab bei Saug- und Wischrobotern

Die Kombination aus fortschrittlicher Laser-Navigationstechnologie, zusätzlicher Stereo-Kamera und künstlicher Intelligenz ("ReactiveAI") ermöglicht das Erkennen und Vermeiden von Hindernissen auf höchstem Niveau - für ein einzigartiges Reinigungsergebnis.

Ab Ende Juni 2020 in Deutschland erhältlich.

Roborock, Hersteller intelligenter Smart-Home Roboter, stellt heute seine neueste Produktentwicklung vor: mit dem S6 MaxV erweitert das Unternehmen seine S-Serie um ein weiteres Premium-Modell und bietet erstmals einen Saug- und Wischrobotor an, der - neben der bekannten Laser-Navigation - zusätzlich mit einer eingebauten Stereo-Kamera ausgestattet ist. Erweitert um die fortschrittliche Technologie "ReactiveAI" erkennt und vermeidet der S6 MaxV so Hindernisse noch besser als seine Vorgänger. Dabei kommt zum ersten Mal bei Roborock auch der leistungsstarke Qualcomm® APQ8053-Prozessorchip zum Einsatz. Die "ReactiveAI" ermöglicht es dem Saug- und Wischroboter, die Umgebung kontinuierlich so zu erfassen, dass er seine Reinigungsstrategie entsprechend anpassen kann. Stuhl- oder Tischbeine werden so beispielsweise erkannt und umfahren.

"Die nahtlose Integration von 'ReactiveAI' mit unserer fortschrittlichen Laser-Navigationstechnologie ermöglicht es dem S6 MaxV, gängige Hindernisse sowie dessen Größe und die Position im Raum einzuschätzen und daraufhin seine Reinigungsstrategie anzupassen. Damit setzt er einen neuen Maßstab im Bereich innovativer Navigation bei unseren Saug- und Wischrobotern", so Richard Chang, CEO von Roborock. "Die leistungsstarke Bildverarbeitungstechnologie, die dahintersteht, hat dazu geführt, dass wir zum ersten Mal mit Qualcomm Technologies zusammenarbeiten. Wir freuen uns, diese Reise zu beginnen, während wir an der nächsten Generation von Saugrobotern arbeiten, die durch die heutige Welt navigiert."

Dev Singh, Senior Director of Business Development und Leiter der autonomen Robotik, Drohnen und intelligenten Maschinen bei Qualcomm Technologies, Inc., ergänzt: "Die Fortschritte, die Roborock in den letzten Jahren im Bereich Smart-Home Roboter gemacht hat, sind bemerkenswert. Wir sind stolz, dass dieses Roborock-Produkt mit Stereo-Kamera mit dem heterogenen Qualcomm APQ8053-Prozessorchip ausgestattet ist. Dieser bietet dem S6 MaxV so ausreichend Leistung für schnelle Berechnungen auf dem Gerät selbst und sorgt gleichzeitig für einen akkusparenden Betrieb. So wird die nächste Generation innovativer Saugroboter zum Leben erweckt."

Fortschrittliches Erkennen und Vermeiden von Hindernissen

- Stereo-Kamera: Der Roborock S6 MaxV ist mit einer Stereo-Kamera an der Vorderseite ausgestattet, die detaillierte Bilder mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30 Bildern pro Sekunde aufnimmt und eine leistungsstarke Bildverarbeitung ermöglicht, um gängige Hindernisse wie beispielweise Vasen oder Schuhe zu erkennen und zu umfahren. - ReactiveAI : Diese Technologie zur Vermeidung von Hindernissen nutzt ein künstliches, neuronales Netzwerk für die Bildverarbeitung - trainiert an Zehntausenden von Bildern und angetrieben von einem schnellen und leistungsstarken Qualcomm® APQ8053-Prozessorchip.

Der bisher leistungsstärkste Saug- und Wischroboter von Roborock

- Leistungsstarkes Saugen : Mit einer Saugleistung von 2500Pa verfügt er über 25 Prozent mehr Saugkraft als sein Vorgänger S6. Feinerer Schmutz von harten Böden und tiefer in Teppiche hineinragender Dreck wird so noch effektiver aufgenommen. - Akkulaufzeit : Der S6 MaxV besitzt einen 5200mAh-Akku, mit besonders hoher Kapazität, die eine Reinigung von bis zu 3 Stunden (im leisen Modus) ermöglicht. Dank Smart Top-Up kann der Roboter bei Bedarf gerade genug aufladen, um eine große Reinigung durchzuführen. - Smartes Aufladen: Der Roboter weiß genau, wie viel Batterie er noch benötigt, um seine Reinigung abzuschließen.

Besondere Funktionen

- Karten für mehrere Ebenen : Neue, clevere Softwarefunktionen werden eingeführt. Insbesondere die von den Kunden stark nachgefragte Multi-Etagen-Kartierungs-Technologie ermöglicht es dem Roboter, automatisch verschiedene Ebenen eines Hauses zu erkennen. - Jede Etage kann jetzt eigene, virtuelle verbotene Zonen haben (in denen nicht gewischt und/oder gesaugt werden soll). Und die bereits beliebte automatische Raumerkennungsfunktion, die jede Ebene automatisch in Räume aufteilt, kann auch auf mehrere Etagen ausgedehnt werden.

Der Roborock S6 MaxV wird voraussichtlich ab Ende Juni 2020 zu einem Preis von 649EUR (UVP) in Deutschland erhältlich sein.

Über Roborock

Roborock ist auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von Smart-Home Robotern spezialisiert. Roborock produziert unter eigenem Namen aber auch für das Unternehmen Xiaomi, einem der größten chinesischen Technologieunternehmen, Staubsaugerroboter. Mit seinen intelligenten Robotern möchte das Unternehmen zu einem komfortableren und entspannteren Lebensstil der Menschen beitragen.

Aktuell ist Roborock mit seinen Produkten in 40 Ländern vertreten. Alleine in 28 Ländern Europas verkauft Roborock seine Produkte - darunter Deutschland, Frankreich Spanien und Großbritannien. Das Unternehmen hat seine Büros in Peking, Shanghai, Shenzhen und Hong Kong. Mehr Informationen über Roborock unter https://de.roborock.com/.

Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen sind. Qualcomm APQ8053 ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

