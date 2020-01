Roborock

Roborock präsentiert seinen ersten Handstaubsauger "H6" auf der CES 2020

Las Vegas (ots/PRNewswire)

Mit dem H6 erweitert das Unternehmen, das auf die Entwicklung von Smart-Home Robotern spezialisiert ist, seine Produktlinie

Roborock, der Hersteller intelligenter Smart-Home Roboter, stellt im Rahmen der CES 2020 (Standnummer 42746, Level 2, Halle A-D) sein neuestes Produkt vor: mit dem H6 bietet das Unternehmen erstmals einen Handstaubsauger an und baut damit sein bestehendes Produktportfolio aus. Die aus der Herstellung smarter Saugroboter gewonnene Expertise nutzt Roborock nun bei der Erweiterung seines Produktportfolios und der Entwicklung des H6.

"Wir haben viel Zeit in den Entwicklungsprozess unseres ersten Handstaubsaugers investiert", so Simon Wan, Roborock's Co-Founder und Vice-President. "Bekannte Herausforderungen in Hinblick auf die Kategorie Handstaubsauger sind das Gewicht und die Batterielaufzeit der Geräte. Mit dem H6 bieten wir nun eine Lösung, die sowohl mit ihrer Leichtigkeit als auch ihrer langen Akkulaufzeit überzeugt", erklärt Wan.

Wie bei allen Roborock-Produkten hat das Unternehmen auch beim H6 die Bedürfnisse der Kunden im Blick. So sind die Batterietechnologie und das leichte Gewicht, das insbesondere bei der Reinigung von Autositzen und anderen komplexeren Bereichen von großem Vorteil ist, herausragende Eigenschaften des ersten Handstaubsaugers von Roborock. Als Ergänzung zu den bekannten Saugrobotern von Roborock (wie dem S6 Staubsauger-Roboter) oder als einzelnes unabhängiges Produkt, unterstützt der H6 die tägliche, mühelose Reinigung.

Kompakte, LiPo Batterietechnologie

Trotz herausragender Batterieleistung ist der H6 ein leichter Staubsauger, der sich einfach handhaben und problemlos transportieren lässt. Als erster kabelloser Staubsauger, der mit einer LiPo (Lithium-Polymer) Batterie ausgestattet ist, ermöglicht der H6 eine Laufzeit von bis zu 90 Minuten im Eco-Modus oder bis zu 10 Minuten im Maximalmodus. Dank seines geringen Gewichts von 1,4 kg ist es problemlos möglich mit dem H6 Spinnweben von Decken zu entfernen oder auch Autos im Innenraum völlig mühelos zu reinigen.

Starke Saugkraft und Filtersystem

Dank 420W Power und bis zu 140AW Saugkraft, saugt der H6 jeglichen Dreck und feine Partikel aus Teppichen, Betten, Autositzen und anderen einfachen Möbelstücken heraus. Durch die Kombination aus einem fünflagigen Filtersystem und einem HEPA Filter nimmt der H6 bis zu 99,97% aller Partikel auf - Pollen und Staub inbegriffen. Damit ist der H6 der perfekte Helfer für alle Allergiker.

Kinderleichte Nutzung

Der integrierte OLED Screen informiert über den ausgewählten Saugmodus, den Akkustand, die verbleibende Zeit und weitere Details. Der H6 kommt mit unterschiedlichen Ersatzteilen sowie einer Ladestation, die problemlos an der Wand befestigt werden kann. Hinzu kommt: Der Staubbehälter kann mühelos entfernt und gereinigt werden - ganz ohne zusätzlichen, großen Aufwand.

Neben dem H6 präsentiert Roborock im Rahmen der CES außerdem ein weiteres Produkt als Ergänzung zu seinen bisherigen Produkten: den Roborock S6 Pure. Angelehnt an das erfolgreiche und beliebte S6 Flaggschiffmodell, verfügt der S6 Pure über das hochpräzise Lasernavigationssystem und das fortschrittliche Kartierungssystem - zu einem günstigeren Preis. Gleichzeitig hat der S6 Pure 13 Sensoren, die beispielsweise Stürze verhindern oder die Saugkraft erhöhen, sobald der Roboter über Teppiche fährt.

Sowohl der H6 als auch der S6 Pure sind im Laufe des zweiten Quartals zu einem Preis von 399 EUR (H6) bzw. 499 EUR (S6 Pure) erhältlich. Interessenten sind herzlich eingeladen, sich am Roborock-Stand 42746 bei der CES näher über die Produkte zu informieren.

Über Roborock

Roborock ist auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von Smart-Home Robotern spezialisiert. Das Unternehmen produziert unter eigenem Namen, aber auch für das Unternehmen Xiaomi, einer der größten chinesischen Technologiefirmen, Staubsaugerroboter. Mit seinen intelligenten Robotern möchte Roborock zu einem komfortableren und entspannteren Lebensstil der Menschen beitragen. Aktuell ist Roborock mit seinen Produkten in 40 Ländern vertreten. In Europa sind die Produkte bereits in 28 Ländern verfügbar, darunter Deutschland, Frankreich Spanien und Großbritannien. Mehr Informationen über Roborock unter https://de.roborock.com .

