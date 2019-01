Perry Ellis International, Inc.

Debüt der Perry Ellis America Kapselkollektion II

New York (ots/PRNewswire)

Zweite limitierte Neuauflage mit ikonischen Unisex-Stücken aus den 90er Jahren

Perry Ellis International, Inc. (PEI), gab heute den zweiten Drop der fünf Kapselkollektionen Perry Ellis America® in imitierter Auflage bekannt. Mit dem wachsenden Streetwear-Trend der 90er Jahre wächst auch Perry Ellis America, mit einer sich entwickelnden Neuinterpretation seiner klassischen Looks, die eine Ära prägten.

In Anlehnung an die Originale von Perry Ellis wurden die Stücke der Kapselkollektion II mit einer lebendigen Farbpalette aus roten, schwarzen, weißen und hellgrauen sowie klassischen, auffälligen Logodruck aktualisiert. Die Kollektion umfasst Nylon-Trainingsanzüge, verwaschenen Denim, Oberbekleidung und mehr. Die erste Kapsel bestand aus Stücken, die direkte Nachbildungen der ursprünglichen Linie waren, währen die Kapsel II neue Designs enthält, die sich an der ursprünglichen Kollektion orientieren.

Der klassische Trainingsanzug ist nun in Schwarz-Weiß gehalten, während das ursprünglich blassblaue Rugby-Polo in einem kräftigen Rot überfärbt wurde. Logos, die sich im Laufe der Zeit in der ursprünglichen Kollektion verändert hatten, werden nun mit einander vermischt, in der Größe verändert und neu gefärbt, um einen zeitgemäßeren Look bei einer Palette an Fleecekleidung und T-Shirts zu erhalten. Eine übergroße Pufferjacke - ein Klassiker der Neunziger - rundet den Look mit einem dunkelblau-weißen Basketballsneaker ab.

"Mit Kapsel II haben wir die DNA der Originalstücke beibehalten und eine neue Dimension mit Updates erreicht, die die reiche Geschichte der historischen Logos und des Brandings verstärken", sagte Perry Ellis Creative Director Michael Maccari.

Bei Kapsel II gibt es auch ein Update einer ursprünglichen Zusammenarbeit mit Levi's, mit dem Bild eines Adlers, das auf mehreren Archivstücken zu sehen ist. Ein gelber Shell-Anzug mit roten Akzenten zeigt den Adler prominent auf seinem Ärmel, während er beim Varsity-Bomber auf dem Rücken prangt. Der klassische blaue Denim wurde auf Schwarz umgestellt, mit einem klassischen Emblem auf der Rückseite einer Jeansjacke und auf dem Etikett der Jeans.

Die Kollektion ist unter PerryEllisAmerica.com mit einer Preisspanne von $50-$395 erhältlich.

Informationen zu Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. ist ein führender Designer, Vertreiber und Lizenzgeber einer breit gefächerten Modelinie qualitativ hochwertiger Herren- und Damenkleidung, Accessoires und Düfte. Die Kollektion des Unternehmens von Anzug- und Sporthemden, Golfkleidung, Sweatshirts und Pullovern, Anzug- und Freizeithosen, Shorts, Jeanskleidung, Sport- und Freizeitkleidung, Kleidern und Damen- und Herren-Bademode ist über alle führenden Einzelhandelsvertriebe erhältlich. Das Unternehmen verfügt über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften über ein Portfolio von national und international anerkannten Marken, darunter Perry Ellis®, An Original Penguin by Munsingwear®, Laundry by Shelli Segal®, Rafaella®, Cubavera®, Ben Hogan®, Savane®, Grand Slam®, John Henry®, Manhattan®, Axist®, Jantzen® und Farah®. Das Unternehmen entwickelt sein Markenportfolio durch Lizenzierung von Markenzeichen Dritter weiter, darunter Nike® für Bademode, Callaway®, PGA TOUR® und Jack Nicklaus® für Golfkleidung sowie Guy Harvey® für Anglerbekleidung und Resort Wear. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.pery.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/808909/Perry_Ellis_International_Inc_Capsule_II.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/808910/Perry_Ellis_International_Inc_Perry_Ellis_America_Logo.jpg

Pressekontakt:

BPCM NY

perryellis@bpcm.com

212.741.0141

Original-Content von: Perry Ellis International, Inc., übermittelt durch news aktuell