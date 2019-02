Whale Cloud

Whale Cloud und Alibaba Cloud zeigen auf dem MWC 2019, wie digitale Transformation ermöglicht wird

Whale Cloud Technology Co., Ltd. (Whale Cloud), der international aktive Pionier für digitale Transformation, kooperiert mit Alibaba Cloud, um beim Mobile World Congress 2019 (MWC19) auszustellen und die innovative Digital Telco Maturity Map (DTMM) von Whale Cloud zu präsentieren.

Unter dem Thema "Intelligence for the Future" soll die Ausstellung von Whale Cloud einen einzigartigen Prozess der Digitalisierung demonstrieren - durch eine Kombination aus innovativer Herangehensweise, führenden Datentechnologien und praxiserprobter Erfahrung, um Telekommunikationsbetreiber in datenorientierte digitale Kraftwerke zu verwandeln

Laut Statistiken von OVUM aus dem Jahren zwischen 2012 und 2018 haben OTT-Unternehmen (Over the Top) einen Anteil von 386 Milliarden US-Dollars an den Erträgen von globalen Telekommunikationsbetreibern erhalten. Trotzdem verbleibt der Digitalisierungsprozess unter den Betreibern weiterhin langsam. Insofern stellt der Digitalisierungswandel für Betreiber eine Chance dar, die Erträge zu steigern, den operativen Betrieb effizienter zu machen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und die technologische Integration anzukurbeln.

Gestützt auf 20 Jahre Erfahrung und den Technologievorsprung von Alibaba hat Whale Cloud das DTMM-Konzept als Rahmenwerk lanciert, um diese Chance zu nutzen und den digitalen Transformationsprozess der Anbieter von Kommunikationsdienstleistungen (CSP) zu beschleunigen.

Ben Zhou, CEO von Whale Cloud International, sagte: "Ein Jahr nach dem Abschluss der Partnerschaft mit Alibaba haben wir es erreicht, die Transformationsstrategien von Alibaba unter den Überschriften "Rich Mid-end, Light Front-end", "Dual-engine Driven", "'One Data, One ID, One Service" vollständig in unsere Business-Umsetzungslösungen einzubinden. Außerdem haben wir auf Basis unserer profunden Erfahrung die Herangehensweise an die DTMM-Transformation herauskristallisiert. Durch diese konzeptionelle Planung beschleunigen wir den Sprung der Betreiber in das digitale Zeitalter und wir führen sie erfolgreich zu den Kommunikationsbetreibern der Zukunft."

Xianglong Huang, CTO von Whale Cloud, erklärte zum Thema DTMM: "Ausgehend von den vier Dimensionen Kundenzufriedenheit, Technologiezusammenschluss, operative Spitzenleistung und vertikale Innovation definiert DTMM vier Stufen und 346 Kontrollpunkte, die eine umfassende Bewertung der Positionierung, Strategie und Situation des spezifischen Transformationsweges von CSP möglich machen. Dadurch soll ein klarer Transformationsplan für die technologiebasierte Weiterentwicklung bestimmt werden." Er referierte auch in einem Vortrag über das Thema "Transforming Telecommunications with AI, Big, Data Analytics & Cloud Computing" bei der Alibaba-Gipfelkonferenz und zeigte auf, wie diese integrierte technologische Konvergenz neue geschäftliche Möglichkeiten für Telekommunikationsbetreiber generieren wird.

Die neu eingeführte Digital Business Enabling Platform (d-BEP), die das DTMM-Rahmenwerk umsetzt, beinhaltet eine umfassende Unterstützung für digitales Channel-Management, intelligenten Kundendienst, Betrieb und Wartung. Bei der Plattform wird der Schwerpunkt auf die umfassende Nutzung kognitiver Technologien und Automatisierung gelegt, um Geschäftsszenarien mit 5G zu ermöglichen und die Entwicklung der CSP-Plattformen zu fördern, die enorme Innovationsleistungen und herausragende Kundenerfahrungen ankurbeln werden.Der gemeinsame Stand von Whale Cloud und Alibaba Cloud befindet sich unter 1A70 in Halle 1. Weitere Informationen über Whale Cloud finden Sie unter http://www.iwhalecloud.com/?_l=en.

Informationen zu Whale Cloud

Whale Cloud Technology ist ein führender Anbieter für Cloud-Computing-Technologie und stellt Cloud-, Analyse- und KI-fähige Lösungen für Telekommunikationsbetreiber, Unternehmen und Regierungen bereit. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf dem Markt stellen wir unsere digitalen Lösungen für Geschäftsaktivitäten, Betrieb und innovative Lösungen für Kunden in über 80 Ländern bereit, die Millionen von Nutzern auf der ganzen Welt unterstützen. Als Teil der Alibaba-Gruppe und wichtiger Partner des Ökosystems der Alibaba Cloud hat sich Whale Cloud zu einem Anbieter für native Cloud-Transformation entwickelt, der unsere globale intelligente Dienstleistungsumgebung auf der Grundlage webbasierter Technologien und eines Zusammenspiels der Netzwerk- und IT-Leistungen in der ganzen Welt verwirklicht.

