Ambrosia führt revolutionären NightRider BluCon für den FreeStyle Libre 2-Sensor und Direktverbindung mit der Apple Watch ein

San Francisco (ots/PRNewswire)

Hilfsmittel für Benutzer des FreeStyle Libre 2-Sensors und für Betreuer zur Überwachung der Blutzuckerwerte Millionen von Kindern, die kein Mobiltelefon mit in die Schule nehmen dürfen

Ambrosia Systems, ein wachstumsstarkes Medizintechnikunternehmen, kündigte heute die Einführung der nächsten Version vom NightRider BluCon an, die mit dem FreeStyle Libre 2-Sensor kompatibel ist. Der neue NightRider BluCon kann die Blutzuckerwerte, die mit den Sensoren FreeStyle Libre, FreeStyle Libre 2 und FreeStyle Libre Pro gemessen wurden, auch auf der Apple Watch ohne Mobiltelefon anzeigen. Das ermöglicht Eltern von Millionen von Kindern mit Typ-1-Diabetes, die Blutzuckerwerte ihrer Kinder auch während ihrer Abwesenheit zu überwachen. Derzeit haben Eltern keine Möglichkeit, die aktuellen Blutzuckerwerte ihrer an Typ-1-Diabetes erkrankten Kinder abzurufen, wenn diese kein Mobiltelefon mit sich tragen dürfen, was in den meisten Schulen der Fall ist. Zusätzlich ist es für kleine Kinder oft schwierig, ihr Mobiltelefon immer dabei zu haben.

Patienten können Sprach- und Textnachrichten mit ihren Blutzuckerwerten über ihr Mobiltelefon ohne Scannen des FreeStyle Libre 2-Sensors erhalten. Wenn Patienten die Nachrichtenfunktion im Einstellungsmenü aktivieren, werden Sprach- und Textmeldungen versendet, wenn die Werte außerhalb des gewünschten Bereichs liegen.

Sobald der NightRider und die LinkBluCon-App von Ambrosia auf dem iPhone installiert wurden, können Benutzer im Einstellungsmenü von LinkBluCon den Modus für die Apple Watch einstellen. Dadurch wird die NightRider-Verbindung vom iPhone auf die Apple Watch umgestellt, sodass die Blutzuckerwerte vom FreeStyle Libre 2-Sensor auch ohne Mobiltelefon auf der Apple Watch angezeigt werden. Wenn die Apple Watch über eine Mobilfunkverbindung verfügt, können Eltern die FollowBluCon-App von Ambrosia auf ihrem Mobiltelefon installieren, um die aktualisierten Blutzuckerwerte ihres Kindes alle fünf Minuten abrufen zu können.

*FreeStyle Libre, FreeStyle Libre 2 und FreeStyle Libre Pro sind Handelsmarken von Abbott Diabetes Care.

Informationen zu Ambrosia Systems

Ambrosia Systemsist ein wachstumsstarkes medizintechnisches Unternehmen, das für Patienten, Dienstleister, Kostenträger, Betreuungspersonen und Medizintechnikunternehmen gezielt technologische Lösungen entwickelt, die einfach zu bedienen und kostengünstig sind. Der NightRider BluCon wird aktuell in über 100 Ländern gemeinsam mit den Sensoren FreeStyle Libre, FreeStyle Libre 2 und FreeStyle Libre Pro verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf www.ambrosiasys.com

Medienkontakte: Mia Flaherty, Ambrosia Systems Inc. mia.flaherty@ambrosiasys.com, +1-415-741-5459

