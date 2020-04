Benz GmbH & Co. KG Baustoffe

Gerade in Zeiten von Corona: Wohngesundheit in Büroräumen fördern

Bild-Infos

Download

Neckarbischofsheim (ots)

Gerade in Zeiten von Infektionskrankheiten wie Covid-19 ist eine starke Lunge und die damit verbundene Gesundheit wichtiger denn je. Ausgangsbeschränkungen und Social Distancing bewirken, dass wir uns überwiegend in geschlossenen Räumen aufhalten, statt an der frischen Luft. Doch was kann konkret für die Luftqualität in Büroräumen und im Homeoffice getan werden?

Diese und viele weitere wichtige Fragen zum Thema Wohngesundheit werden von renommierten Experten wie Dr.-Ing. Dietrich Moldan, Dr.-Ing. Petra Liedl sowie Dipl.-Ing. Bettina Rühm in der aktuell erschienenen 2. Auflage des kostenlosen E-Books "Wohngesund bauen und renovieren" ausführlich erörtert.

Das neue Kapitel über wohngesunde Büroräume informiert mit praktischen Tipps über Möglichkeiten, wie Sie am Arbeitsplatz ein gesundes Umfeld schaffen können. Arbeitgeber*innen, wie auch Arbeitnehmer*innen profitieren deutlich von einem gesünderen Arbeitsumfeld. Da Arbeiten aus dem Homeoffice immer weiter in den Vordergrund rückt, ist die Umsetzung eines wohngesunden Heimarbeitsplatzes wichtiger als jemals zuvor. Ob zuhause oder im Unternehmen - mit wenigen Sofortmaßnahmen können Sie schnell einen wohngesunden Arbeitsplatz umsetzen.

BENZ24 beschäftigt sich bereits seit Jahren mit Wohngesundheit. Mit diversen Ratgebern, Studien und E-Books setzt BENZ24 auf eine umfassende Beratung, um wohngesunde Bauprojekte realisierbar zu machen.

Fortführende Links:

- Kostenloses E-Book: https://benz24.de/ebook-ratgeber-wohngesundheit/ - Sofortmaßnahmen für Büroräume: https://benz24.de/wohngesundes-buero-massnahmen/

Über BENZ24

BENZ24 ist ein Online-Shop für Baustoffe. Seit 2007 spezialisiert sich das Unternehmen auf den Vertrieb diverser Baumaterialien über das Internet. Der Standort des Shops liegt in Neckarbischofsheim, das Logistikzentrum befindet sich in Hockenheim. Mit der BENZ24 LKW Flotte sowie den zahlreichen Logistikpartnern garantiert der Online-Shop eine sichere Lieferung der Baustoffe. Neben Deutschland beliefert BENZ24 auch die Nachbarländer Österreich, Schweiz und Frankreich.

BENZ24 ist ein Unternehmen der BENZ GmbH & Co. KG Baustoffe. Mit Firmensitz in Neckarbischofsheim und sechs weiteren Niederlassungen im Norden Baden-Württembergs und in Südhessen zählt Benz Baustoffe zu den leistungsstärksten und größten Baustoff-Fachhändlern in der Metropolregion Rhein-Neckar. Während sich BENZ24 an Privatkunden richtet, kaufen in den stationären Filialen vorwiegend Profis ein.

Quelle: benz24.de

Pressekontakt:

Benz GmbH & Co. KG Baustoffe

Rebecca Dörr

Telefon: 07263-60541-56

E-Mail: r.doerr@benz24.de

Original-Content von: Benz GmbH & Co. KG Baustoffe, übermittelt durch news aktuell