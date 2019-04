CleverTap

Qwikcilver bringt 80% der wiederholten Transaktionen auf Woohoo mit CleverTap voran

Das führende Unternehmen in der Geschenkkartentechnologie baut auf seine Omni-Channel-Strategien zur Nutzerbindung

CleverTap, Kundenlebenszyklus-Plattform kündigte heute an, dass Qwikcilver, dem führenden Unternehmen im Bereich Geschenkkartentechnologie, gelungen sei, wiederholte Transaktionen auf seinen B2C-Plattformen www.woohoo.in und der Woohoo Gifting App durch effektive Omni-Channel-Marketingkampagnen bei über drei Viertel seiner Stammkunden wiederholte Transaktionen voranzubringen.

Das im Jahr 2006 gegründete Unternehmen Qwikcilver ist der größte einzelne Anbieter für ganzheitliche Leistungen im Bereich Prepaid-Karten und Geschenkkarten und beliefert einige der größten Marken in der Einzelhandels- und Dienstleistungsbranche in Indien, dem Nahen Osten, Südostasien und weiteren Ländern. In diesen Regionen kommen 9 von 10 verkauften Geschenkkarten und elektronischen Geschenkkarten auf das Unternehmen, das auf Jahresbasis einen Gesamttransaktionswert von 1,5 Milliarden US-Dollar erzielt.

"Bei Qwikcilver streben wir stets danach, unseren Betrieb einfach zu halten, aber weiterhin hochqualitative Technologie aufzubauen", sagte Pratap TP, Mitbegründer und Geschäftsführer von Qwikcilver. Er fügte außerdem hinzu: "Aktuell unterstützt uns das Kundenlebenszyklusmanagement von CleverTap dabei, die tatsächlichen Auswirkungen unserer Marketingausgaben zu messen und ohne großartige Ausgaben für Kundenakquise einen soliden Kundenstamm aufzubauen. Mit CleverTap haben bis zu 80 % der Kunden auf www.woohoo.in und in der Woohoo Gifting App wiederholte Transaktionen durch gezielte und personalisierte Werbekampagnen auf verschiedenen Kanälen durchgeführt."

Das kürzlich von CleverTap gestartete Mess-Dashboard Real Impact unterstützt Marken dabei, die langfristigen konsolidierten Auswirkungen ihrer Marketingkampagnen zu messen. Durch die Verwendung von Real Impact wird das Team von Qwikcilver dazu in der Lage sein, die Rendite seiner Marketingausgaben Geschäftskennzahlen wie Rendite pro Nutzer, Konversion, Nutzerbindung, Wiedererkennung, usw. zuzuweisen.

Anand Jain, Mitbegründer von CleverTap, sagte: "Wir sind stolz darauf, bereits seit mehr als drei Jahren mit Qwikcilver zusammenzuarbeiten und freuen uns auf die Reise, die noch vor ihnen liegt." Er sagte außerdem: "Qwikcilver war in der Lage, durch ständige Innovationen ein phänomenales Wachstum zu erzielen, wobei der Betrieb stets schlank und kosteneffizient gehalten wurde. Aufgrund des erwarteten Wachstums des internationalen Marktes für Geschenk- und Treuekarten auf einen Betrag von 506 Milliarden US-Dollar bis 2025 bin ich zuversichtlich, dass unserer Zusammenarbeit weiter großartige Früchte tragen wird."

Informationen zu CleverTap

CleverTap unterstützt verbrauchernahe Marken, ihre Kunden ein Leben lang zu binden. Die Wachstumsteams verwenden die Automatisierungs- AI/ML- und Personalisierungsfähigkeiten von CleverTap zur Verwaltung und Verbesserung des Kundenlebenszyklus, indem die Erfahrung mit der größten Konsistenz an allen Berührungspunkten zur Verfügung gestellt wird. Durch eine einzigartige Kombination einer einheitlichen Datenplattform, automatisierter Segmentierung und Einblicke sowie einem Omni-Channel-Einsatz ist CleverTap in der Lage, die Erfahrungen der Kunden in Echtzeit und in großem Maßstab zu optimieren.

Mehr als 8.000 internationale Marken, u. a. Star, Sony, Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, BookMyShow und DealsPlus vertrauen auf CleverTaps Unterstützung dabei, sie mit ihren Kunden zu verbinden und ihren mobilen Apps zum Wachstum zu verhelfen. CleverTap verfügt über Büros in San Francisco, New York, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru. Für einen Einblick, wie Unternehmen in allen Größenordnungen bedeutendere Kundenbeziehungen aufbauen, besuchen Sie die Kundenwebsite und für für weitere Information zu CleverTap, besuchen Sie clevertap.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn und Twitter.

Informationen zu Qwikcilver

Qwikcilver ist der Pionier und größte einzelne Anbieter für ganzheitliche Leistungen im Bereich Prepaid-Karten und Geschenkkarten und beliefert einige der größten Marken in der Einzelhandels- und Dienstleistungsbranche in Indien, dem Nahen Osten, Südostasien und ist seit Neuestem auch auf dem australischen und neuseeländischen Markt vertreten. Qwikcilver steht aktuell durch die Verwendung seiner stabilen, sicheren, Transaktionsverwaltungsplattform nach Bankenstandard für 9 von 10 verkauften Geschenkkarten und elektronischen Geschenkkarten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Qwikcilver-Website.

