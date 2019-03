CleverTap

Aktivieren Sie Kontextempfehlungen in wenigen Minuten mit der neuen Empfehlungs-Engine von CleverTap

San Francisco (ots/PRNewswire)

Die neue Funktion nutzt proprietäre datenwissenschaftliche Modelle, um umsetzbare Vorschläge auf der Grundlage sich ändernder Verbrauchsmuster zu liefern

Die mobile Marketing-Automatisierungsplattform CleverTap gab heute die Veröffentlichung ihrer neuen Produktempfehlungs-Engine bekannt, die Marketing-Experten eine datenwissenschaftlich gestützte Möglichkeit bietet, Kunden mit zeitnahen und relevanten Inhalten zu erreichen, die nachweislich die Conversion-Raten um bis zu 70 Prozent steigern1. Die Funktion ist die neueste in einer schnell wachsenden Liste von Funktionen für das Management von Kundenlebenszyklus von CleverTap.

Mit der neuen Funktion können Wachstumsteams Einbindungsstrategien kombinieren, anstatt wie bisher getrennte Aktionen zu nutzen. Wenn ein Kunde beispielsweise etwas zu seinem Warenkorb hinzufügt, kann der Marketing-Experte eine einzige, automatisierte In-App-Nachricht mit Vorschlägen für Artikel mit hohen Margen erstellen, die häufig gesucht und gemeinsam gekauft werden.

Wachstumsteams können Kunden mit Empfehlungen über Push, In-App, Webhooks, SMS und App-Inbox erreichen. Folgende Hauptvorteile bietet die Empfehlungs-Engine von CleverTap:

- Richten Sie Empfehlungen in Minuten anstelle von Monaten ein: Die Empfehlungs-Engine von CleverTap kann innerhalb von Minuten anstelle von Monaten eingerichtet werden und erfordert keinen Support durch Entwicklungsteams. Die Anwendung wurde für Marketing-Experten entwickelt und erfordert daher kein technisches Know-how, um Empfehlungen auf den Weg zu bringen. - Schwerpunkt auf Kontext: Die Empfehlungen variieren in Echtzeit je nach Kaufzyklusphase, in der sich der Benutzer befindet. Ein Benutzer sieht verschiedene Empfehlungen beim Surfen, in der Auswahlliste und sogar in der Checkout-Phase. So sieht eine Person, die beispielsweise nach Schuhen sucht, verschiedene Marken von Schuhen in ihrem Browser; in der Auswahlliste sieht sie verschiedene Arten von Schuhen der in die engere Wahl gezogenen Marke, und beim Ausprobieren sieht die Person Empfehlungen wie Schuhbeutel oder Reinigungssets für Schuhe. - Erhöhen Sie den durchschnittlichen Auftragswert: Relevante 1:1-Empfehlungen, die auf Kaufverhalten, Kaufmuster und Nutzungstrends basieren, erhöhen den Bestellwert von Produkten, die Kunden ansonsten nicht finden würden. - Optimieren Sie die Produktfindung: Auf der Grundlage von Datenwissenschaft empfiehlt CleverTap neue Produkte, für die sich Kunden wahrscheinlich interessieren. Dadurch wird der Produktvertrieb besser verteilt und Kunden sehen eine geringere Anzahl von Artikeln. - Verbessern Sie die Kundenbindung mit der Omnichannel-Orchestrierung: Mit benutzerdefinierten Feldern zur Personalisierung von Marketingkommunikation, die Rich-Media wie Videos, Bilder, Deep- oder externe Links umfassen, können Empfehlungen interaktiver und relevanter gestaltet werden und die langfristige Kundenbindung erhöhen. - Beeinflussen Sie die Nutzung und schaffen Sie Gewohnheiten: Relevante Empfehlungen halten Kunden dazu an, sich aktiver zu verhalten. Sie motivieren sie, die nächstbesten Maßnahmen zu ergreifen, wie z. B. ein anderes Video anzusehen, ein anderes Produkt zu erwerben oder einen weiteren Artikel zu lesen.

"Wachstums- und Bindungsteams stehen vor der Herausforderung, relevante Erfahrungen zu liefern, die auch langfristige Auswirkungen auf das Geschäftswachstum haben. Durch die direkte Einbindung datenwissenschaftlicher Empfehlungen in Marketingkampagnen können unsere Kunden die Interaktionen ihrer Kunden personalisieren. Dies führt letztendlich zu einem verbesserten Umsatz und einer stärkeren Markentreue", erklärte Sunil Thomas, Chief Executive Officer von CleverTap.

Informationen zu CleverTap

CleverTap unterstützt Verbrauchermarken dabei, ihre Nutzer ein Leben lang zu binden. Wachstumsteams nutzen die Automatisierungs-, KI/ML- und Personalisierungsfunktionen von CleverTap, um den Kundenlebenszyklus zu verwalten und zu verbessern, indem sie die einheitlichste Erfahrung über alle Touchpoints hinweg bieten. Mit einer einzigartigen Kombination aus einer einheitlichen Datenplattform, automatisierter Segmentierung und Insights sowie Omnichannel-Einbindung bietet CleverTap Marken die Möglichkeit, Kundenerlebnisse in Echtzeit und nach Maß zu optimieren.

Über 8.000 globale Apps und Websites, darunter Vodafone, SonyLiv, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow und DealsPlus vertrauen CleverTap bei der Schaffung von Erfahrungen, die den User Lifetime Value erhöhen. Auf der Kundenseite können Sie mehr darüber erfahren, wie Unternehmen jeder Größe effektivere Kundenbeziehungen aufbauen.

CleverTap ist von San Francisco, New York, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru aus tätig. CleverTap wird von führenden Risikokapitalgesellschaften wie Accel und Sequoia unterstützt. Besuchen Sie clevertap.com, um mehr zu erfahren, oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

