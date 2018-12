CleverTap und SonyLIV schließen Partnerschaft ab, um die Benutzererfahrung mit Video-Push-Benachrichtigungen zu verbessern

San Francisco (ots/PRNewswire) - - SonyLIV wird der erste OTT-Akteur in Indien, der diese Funktion nutzt -

CleverTap, eine führende Mobile-Marketing-Plattform, gab heute bekannt, dass SonyLIV, eine der führenden Premium-OTT-Plattformen Indiens, ihre Technologie einsetzt, um Push-Benachrichtigungen im Bereich Rich Media anzubieten. Dadurch gehört das Unternehmen zu den Pionieren im OTT-Bereich. Mit dem neusten Update von SonyLIV können Nutzer Video-Previews über Push-Benachrichtigungen ansehen, sogar wenn der Bildschirmschoner eingeschaltet ist. Mit Deep Linking, das die Nutzer zu den entsprechenden Inhalten führt, bietet SonyLIV eine makellose Videowiedergabe-Erfahrung. Die Ergebnisse waren bisher spektakulär: eine drei Mal so hohe Klickrate (CTR), erhöhte Session-Dauer und überdurchschnittlich lange Views.

Durch die Nutzung der branchenweit ersten Psychographic Segmentation-Funktion von CleverTap kann SonyLIV Millionen von Datenpunkten über die gesamte Nutzerbasis hinweg verarbeiten, um die überwiegenden Interessen der Zuschauer zu ermitteln. SonyLIV baut ein wirksames Bindeglied zwischen den Videos auf der Plattform und den Präferenzen jedes Nutzers auf, indem die Neigung oder Affinität der Nutzer in Bezug auf eine spezifische Kategorie gegenüber anderen ermittelt wird. Dadurch erhält jeder Nutzer kontextabhängige und relevante Videos.

Mit CleverTap gewinnt SonyLIV auf Nutzerebene Erkenntnisse auf Basis des vergangenen oder momentanen In-App-Verhaltens. Durch stark personalisierte, zeitnahe Kundenbindungskampagnen kann SonyLIV die Nutzer in Bezug auf die neusten Inhalte auf dem aktuellen Stand halten, sie über Live-Events informieren, kostenpflichtige Abonnemente bewerben und inaktive Nutzer zurückgewinnen.

Uday Sodhi, Head - Digital Business, Sony Pictures Network India, sagt: "SonyLIV ist ein Pionier im OTT-Bereich und war die erste VOD-Plattform, die in Indien lanciert wurde. Wir von SonyLIV haben die Grenzen im OTT-Bereich erweitert. Wir finden es hochspannend, dass wir in der Lage sind, die relevantesten Inhalte in Form von Videos zur rechten Zeit dem richtigen Nutzer vorzuschlagen. Durch die steigende Nutzung von iPhones und die Möglichkeit der Verwendung von Rich Media können wir Push-Benachrichtigungen intuitiver gestalten und jede Kampagne noch anziehender für den Endnutzer machen. Dadurch können wir unsere Nutzer wirksam an uns binden sowie das bestmögliche Kundenerlebnis schaffen.

Sunil Thomas, CEO von CleverTap, sagt: "Da OTT den Medienkonsum radikal verändert, indem Inhalte nicht mehr zur Hauptsendezeit, sondern zu irgendeinem Zeitpunkt konsumiert werden, sind Kontext und Relevanz entscheidend. Wir freuen uns, mit SonyLIV im Rahmen ihrer Innovations-Roadmap zusammenzuarbeiten, um einen Beitrag dazu zu leisten, Inhalte zugänglicher und relevanter zu gestalten. Durch die Funktion Psychographic Segmentation konnten einige Kunden im Vergleich zu nicht kontextabhängigen Meldungen von bis zu fünf Mal höheren Konvertierungsraten profitieren. Durch die intelligente Nutzung von Data-Science und Machine Learning sind wir zuversichtlich, dass SonyLIV stark personalisierte, unglaubliche Kundenerlebnisse schaffen kann.

Informationen zu CleverTap

CleverTap hilft Verbrauchermarken, ihre Nutzer ein Leben lang zu binden. Es ist eine leistungsstarke Lösung für das Mobilmarketing, die Benutzerdaten von Online- und Offline-Kanälen auf einer zentralen Plattform zusammenführt. Täglich nutzen Tausende von Marken die Modelle von CleverTap für das maschinelle Lernen, um differenzierte Strategien zur Kundenbindung zu entwickeln, die Vermarktern helfen, das Omnichannel-Wachstum voranzutreiben. So erfolgt der Aufbau wertvoller Kundenbeziehungen mit Entscheidungsgrundlagen in Echtzeit, die zu erstaunlichen Kundenerlebnissen beitragen.

Mehr als 8.000 globale Marken, darunter Vodafone, Domino's Pizza, DC Comics, Go-Jek, Cleartrip, BookMyShow und DealsPlus, setzen auf CleverTap, um mit Nutzern in Kontakt zu treten und ihre mobilen Apps zu erweitern. Um zu sehen, wie Unternehmen jeder Größe tiefere Kundenbeziehungen aufbauen, besuchen Sie unsere Kundenseite.

CleverTap verfügt über Niederlassungen in San Francisco, New York, London, Singapur, Mumbai und Bengaluru. CleverTap wird von führenden Venture-Capital-Gesellschaften unterstützt, darunter Accel und Sequoia. Weitere Informationen über CleverTap erhalten Sie unter clevertap.com oder folgen Sie uns auf Facebook und Twitter.

Informationen zu SonyLIV

SonyLIV ist der erste Premium-VOD-Dienst (Video on Demand) von Sony Pictures Networks (SPN) mit einer Multi-Screen-Lösung für die Benutzer auf allen Geräten. Mit dem im Januar 2013 lancierte Dienst können die Benutzer Inhalte aus den letzten 20 Jahren der Netzwerk-Kanäle von Sony Pictures Networks' Pvt. Ltd. entdecken. Der Dienst umfasst ebenfalls eine breite Palette an Filmen, hochkarätige Veranstaltungen aus den Bereichen Sport, Shows und Musik sowie Produktbesprechungen.

Mit bisher über 81.1 Millionen App-Downloads ist SonyLIV der erste VOD-Dienst, der exklusive Premium-Originalinhalte zeigt. Als echter Pionier in seinem Bereich lancierte SonyLIV in Indien die erste eigene Show exklusiv für die Online-Plattform. Mit #LoveBytes ist der Dienst die erste digitale VOD-Plattform des Landes, welche eine Innovation dieser Art lanciert. Durch das Streaming-Angebot des größten Fußballturniers, der FIFA-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, ist SonyLIV die bevorzugte Online-Destination von Fußballfans geworden. SonyLIV bot ebenfalls ein Live-Streaming der India Tour of South Africa, der India Tour of England und ebenfalls der India Tour of Australia im November 2018 an.

SonyLIV verfügt über eine breite Palette an englischsprachigen Inhalten, darunter preisgekrönte Serien wie The Good Doctor, Mr. Mercedes, Damages, Counterpart und mehr. SonyLIV wurde kürzlich von Google Play zur "Most Entertaining App" des Jahres 2018 gekürt. www.sonyliv.com

