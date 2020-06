Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services schließt Übernahme des Joint-Venture-Partners Granules OmniChem in Indien ab

Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen, freut sich, bekannt geben zu können, dass er die Übernahme von Granules OmniChem Private Limited abgeschlossen und die verbleibenden Anteile in Höhe von 50 Prozent von seinem Joint-Venture-Partner Granules India Limited erworben hat. Die im August 2019 angekündigte Transaktion stärkt das Bekenntnis von Aji Bio-Pharma, seinen Kunden Zugang zu einer zuverlässigen und vereinfachten CDMO-Lieferkette an allen Standorten weltweit zu bieten.

Die Organisation, die jetzt unter dem Namen Ajinomoto Bio-Pharma Services India ("Aji Bio-Pharma India") tätig ist, ist vollständig in die globalen Aktivitäten von Aji Bio-Pharma integriert. Der Standort Visakhapatnam in Indien, der auf der Grundlage der GMP-Betriebsstandards und Qualitätssysteme der belgischen Standorte von Aji Bio-Pharma konzipiert und gebaut wurde und auch auf dieser Basis verwaltet wird, hat seit der Gründung im Jahr 2011 eine Reihe der weltweit führenden biopharmazeutischen Unternehmen erfolgreich unterstützt.

"Die Eingliederung von Aji Bio-Pharma India ist eine integrale Erweiterung des Bestrebens von Aji Bio-Pharma, eine führende globale und qualitätsorientierte CDMO mit umfassenden Dienstleistungsangeboten für seine Kunden zu sein", sagte David Enloe, Präsident und CEO von Ajinomoto Bio-Pharma Services. "Wir freuen uns, das Team von Aji Bio-Pharma India offiziell in unserer globalen Familie willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, unseren Kunden bei der weiteren Vertiefung der Partnerschaft mit uns im Zusammenhang mit wichtigen Programmen in ihrer Produktpipeline ein noch besseres Erlebnis zu bieten."

"Wir freuen uns sehr, Teil eines weltweiten Netzwerks zu sein, das sich für die Vereinfachung der Lieferkette unserer Kunden einsetzt", sagte K.V.V. Raju, CEO, Ajinomoto Bio-Pharma India Pvt. Ltd. "Als voll integriertes Mitglied von Aji Bio-Pharma sind wir verpflichtet, die Vision von Aji Bio-Pharma, ein führender, vertrauenswürdiger und innovativer Partner für unsere Kunden und unsere Mitarbeitenden zu sein, voranzutreiben", fügte er hinzu.

Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma Services

Ajinomoto Bio-Pharma Services ist eine voll integrierte Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, die umfassende Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung, cGMP-konformen Herstellung und der aseptischen Abfüllung und Endfertigung von nieder- und großmolekularen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredient, API) und Zwischenprodukten anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativer Plattformen und Kapazitäten an, die vorklinische und Pilot-Programme bis hin zu kommerziellen Mengen abdecken, darunter: Corynex®-Technologie zur Proteinexpression, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK), hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, Fließfertigung und vieles mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein hohes Maß an Qualität und Service zu liefern, um dem Bedarf seiner Kunden zu genügen. Erfahren Sie mehr: www.AjiBio-Pharma.com

