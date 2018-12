Ajinomoto und XL-protein verkünden strategische Partnerschaft, um PASylierte Therapeutika auf Basis der Corynex®-Plattform zu entwickeln

San Diego und Freising, Deutschland (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Bio-Pharma Services, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ajinomoto Co. Inc. (TSE: 2802), und XL-protein GmbH, ein nicht börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Deutschland, freuen sich eine strategische Allianz bekanntzugeben. Ajinomoto wird sein proprietäres Corynex®-Expressionssystem mit XL-proteins proprietärer PASylation®-Technologie zur Verlängerung der Plasma-Halbwertszeit zusammenführen, um eine Reihe therapeutischer Wirkstoffe zu entwickeln.

Ajinomoto und XL-protein haben die effiziente Produktion einer proprietären PASylierten GLP-1-Variante mit verlängerter Halbwertszeit im Labormaßstab gestartet. Die Ausbeute liegt bei >3 Gramm lösliches Protein pro Liter Bakterienkultur, einschließlich einfacher Purifikation des Überstands. Die PASylierte GLP-1-Variante bewahrt eine hohe Rezeptoraffinität. Bei pharmakokinetischen In-vivo-Untersuchungen an Mäusen wurde eine drastisch verlängerte Halbwertszeit nachgewiesen. Für Menschen könnte dies potenziell eine wöchentliche oder zweiwöchentliche Dosierung bedeuten. Ajinomoto ist auf der Suche nach Partnern für dieses Molekül.

Michiya Kanzaki, Associate General Manager / Business Development bei Ajinomoto, kommentierte: "Wir sind sehr glücklich über diese strategische Allianz. Die Kombination von PASylation® und Corynex®-Expressionstechnologie ermöglicht neue Medikamentenkandidaten mit verlängerter Halbwertszeit und ein cGMP-konformes Produktionssystem mit hoher Ausbeute. Damit erweitern wir unsere Produktpalette für pharmazeutische Unternehmen, um nutzbringende therapeutische Alternativen für Patienten zu entwickeln."

"PASylation®-Technologie ist die biologische Lösung zur Verlängerung der Plasma-Halbwertszeit therapeutischer Proteine und Peptide. Wir sind der Meinung, dass PASylation® ein simpleres Herstellungsverfahren und überragende pharmakologische Eigenschaften bietet", kommentierte Claus Schalper, CEO von XL-protein. "Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit dem führenden japanischen Life-Science-Unternehmen Ajinomoto, um das Potenzial unserer Technologie weiter auszuloten und neue therapeutische Alternativen zur Behandlung von Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln."

Die finanziellen Konditionen der Vereinbarung sind nicht bekannt.

Informationen zu Ajinomoto

Ajinomoto Bio-Pharma Services ist eine voll integrierte Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, die umfassende Dienstleistungen im Bereich der cGMP-konformen Herstellung und der aseptischen Endabfüllung von nieder- und großmolekularen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und Zwischenprodukten anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services offeriert eine breite Palette von innovativen Plattformen und Leistungen, die vorklinische und Pilot-Programme bis hin zu kommerziellen Mengen abdecken, darunter: Corynex®-Technologie zur Proteinexpression, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK), hochwirksame API (HPAPI), Biokatalyse, Fließfertigung und vieles mehr. Mit hoher Qualität und erstklassigem Service erfüllt Ajinomoto Bio-Pharma Services die Bedürfnisse seiner Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.AjiBio-Pharma.com

Informationen zu XL-protein

XL-protein ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das seine bahnbrechende PASylation®-Technologie kommerzialisiert. Diese ermöglicht die Entwicklung von Biopharmazeutika mit verlängerter Plasma-Halbwertszeit und verstärkter Wirkung. XL-protein hat erfolgreiche proprietäre Technologien hervorgebracht und konzentriert sich auf die präklinische sowie klinische Entwicklung von PASylierten Proteinen für verschiedene Indikationsgebiete. XL-protein arbeitet mit einer wachsenden Zahl von internationalen Pharma- und Biotech-Unternehmen auf verschiedenen Stufen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.xl-protein.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpg

Pressekontakt:

Ajinomoto Co. Inc.

Michiya Kanzaki

Business Development

Tel.: +81-3-5250-8111

E-Mail: corynex@ajinomoto.com

XL-protein GmbH

Claus Schalper

CEO

Tel.: +49-8161-53730-90

E-Mail: bd@xl-protein.com

Original-Content von: Ajinomoto Bio-Pharma Services, übermittelt durch news aktuell