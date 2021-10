Boels Rental

Boels investiert ins Filialnetz in Deutschland

Sittard, Niederlande (ots/PRNewswire)

Boels setzt auf Expansion, eröffnet in 2021 drei neue Filialen und erweitert damit sein Filialnetz in Deutschland auf über 200 Standorte. Es entsteht das dichteste Standortnetz für Mietmaschinen.

Die Bandbreite der Boels-Kunden ist groß und reicht von Privatkunden über mittelständische Unternehmen bis zu grossen Baufirmen und Facility Management Unternehmen. Von Wartung und Renovierung bis zum Neubau. Bei den Filialen des Unternehmens gilt das One Stop Shop-Prinzip - also die Verfügbarkeit eines breiten Angebots an jedem Standort. Genau das wird von den Kunden geschätzt. Denn neben der guten Erreichbarkeit einer Filiale, ist die Sortimentstiefe im Mietgeschäft der wichtigste Faktor. Der schnelle Zugriff auf die perfekt passende Maschine für anstehende Aufgaben spart wertvolle Zeit und gewährleistet einen stressfreien, reibungslosen Arbeitsablauf.

Mit dem Ausbau des Filialnetzes haben Boels-Kunden in Deutschland zukünftig einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu Mietmaschinen und -fahrzeugen. Mit der bundesweiten Filialabdeckung sorgt der Maschinenvermieter für kurze Wege und Effizienz in der Logistik. Boels ist in der Nähe und hat genau die Maschine, die gebraucht wird. Dafür steht das Unternehmen mit seiner Netzdichte von über 200 Filialen in Deutschland und einem Sortiment aus über 2.500 Produkten. Und das kommt an: 2020 nutzten über 50.000 Kunden die Mietangebote und Services des Unternehmens in Deutschland.

Zitat: "Unsere Kunden suchen nach guten Lösungen für Ihre Probleme und wollen schnell bedient werden. Mieten ist ein lokales Geschäft. Deswegen investieren wir kontinuierlich in unser Filialnetzwerk um nah an unseren Kunden zu sein." Marnix Wijers, Business Director.

