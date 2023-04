Zentiva

STEFFEN SALTOFTE WIRD NEUER CEO VON ZENTIVA

Prag (ots/PRNewswire)

Zentiva freut sich, die Ernennung von Steffen Saltofte zum Geschäftsführer (CEO) bekanntzugeben. Er tritt damit die Nachfolge von Nick Haggar an, der als nicht-geschäftsführendes Mitglied in den Beirat von Zentiva wechselt. Steffen wird mit Wirkung vom 2. Mai 2023 zum CEO ernannt.

Steffen Saltofte wechselt von Acino, wo er von 2018 bis 2022 als CEO tätig war. Er bringt eine Fülle strategischer und operativer Erfahrungen aus großen multinationalen Unternehmen und schnell wachsenden Firmen mit und wird die weitere Forcierung von Zentiva lenken. Steffen wird in Prag tätig sein.

Steffen Saltofte erklärte dazu: „Ich freue mich, zu Zentiva zu wechseln, einem Unternehmen mit einer starken Erfolgsbilanz in Sachen Geschäftswachstum und Kundenorientierung. Gemeinsam werden wir diese Wachstumsgeschichte fortsetzen und den Menschen in ganz Europa und darüber hinaus hochwertige, erschwingliche Arzneimittel zur Verfügung stellen. Gesundheit und der Zugang zu Arzneimitteln sind wichtiger denn je und ich setze mich voll und ganz für die Ziele von Zentiva ein."

Der Zentiva-Beirat, die Aktionäre und die Mitarbeiter danken Nick Haggar für seine Führung in den letzten vier Jahren als CEO. Nicks Vision, seine Inspiration und sein Bestreben, ein leistungsstarkes, integratives und nachhaltiges europäisches Pharmaunternehmen zu schaffen, haben dazu beigetragen, dass sich die Größe von Zentiva in den letzten vier Jahren verdoppelt hat. Nick wird dem Zentiva-Beirat beitreten und freut sich darauf, die zukünftige Entwicklung des Unternehmens als nicht-geschäftsführendes Mitglied zu unterstützen.

Mehr als 100 Millionen Menschen vertrauen jedes Jahr auf Zentiva-Arzneimittel, um Ihre Erkrankungen damit zu behandeln und gesund zu bleiben.

Informationen zu Zentiva

Zentiva ist ein Hersteller von hochwertigen und erschwinglichen Medikamenten für Patienten in Europa und darüber hinaus. Mit einem engagierten Team von mehr als 4.800 Mitarbeitern und einem Netzwerk von Produktionsstätten – einschließlich Flagship-Standorten in Prag, Bukarest und Ankleshwar – ist Zentiva bestrebt, der führende Anbieter von Markenarzneimitteln und Generika in Europa zu sein, um den täglichen Bedarf der Menschen an medizinischer Versorgung besser zu decken.

Die Menschen brauchen mehr denn je einen besseren Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen Arzneimitteln und zur Gesundheitsversorgung. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Ärzten, Apothekern, Großhändlern, Aufsichtsbehörden und Regierungen zusammen, um die alltäglichen Lösungen anzubieten, auf die wir alle angewiesen sind.

Weitere Informationen finden Sie auf www.zentiva.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2055851/Steffen_Saltofte.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1757203/ZENTIVA_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/steffen-saltofte-wird-neuer-ceo-von-zentiva-301799504.html

Original-Content von: Zentiva, übermittelt durch news aktuell