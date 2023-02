Zentiva

Zahl der vielversprechenden Nachwuchswissenschaftler steigt, Zentiva hat sie zum fünften Mal ausgezeichnet

Talentierte Nachwuchsforscher des Pharmazeutischen Zentrums für angewandte Forschung (Pharmaceutical Applied Research Center, kurz: „The Parc"), das von Zentiva in Zusammenarbeit mit führenden tschechischen Universitäten gegründet wurde, sind mit den jährlich verliehenen Parc Awards ausgezeichnet worden. Die Zeremonie fand unter der Schirmherrschaft von Prof. Mgr. Jaroslav Miller, MA, Ph.D., stellvertretender Minister für Bildung, Jugend und Sport der Tschechischen Republik, statt. Die Studierenden und ihre Betreuer wählten die besten Projekte im Bereich der angewandten medizinischen Forschung und Entwicklung aus. The Parc ist im letzten Jahr gewachsen, und derzeit forschen dort 32 Studierende im Rahmen einer Industriepromotion. Im Jahr 2022 haben sie insgesamt 22 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht und 39 Vorträge auf Konferenzen gehalten.

Doktoranden von The Parc wurden in zwei Kategorien mit den Parc Awards ausgezeichnet. In der Kategorie Parc Student Award gewann Thao Tranová mit dem Projekt „Schmelztabletten aus sprühgetrockneten Materialien". Der zweite Studierendenpreis ging an Martin Krov für sein Projekt „Hochdurchsatzentwicklung und kontinuierliche Herstellung von SMEDD-Systemen" und der dritte Preis an Elizaveta Mutylo für ihre Arbeit „Programmierbare Wirkstofffreisetzung aus Mehrfachdosierungsformen". In der zweiten Kategorie, dem Parc Supervisor Award, punktete Ondřej Navrátil mit seiner Forschung zum Thema „Programmierbare Wirkstofffreisetzung aus mehrteiligen Pelletsystemen".

„Unsere Studierenden sind sehr erfinderisch und bringen jedes Jahr dank der guten Betreuung durch unsere Hochschullehrer und die Experten von Zentiva großartige Arbeiten hervor, die die Pharmabranche voranbringen können. In den vier Jahren des Bestehens von The Parc haben wir bereits 37 Absolventen, die bemerkenswert erfolgreich sind und sowohl in der Tschechischen Republik als auch im Ausland eine Anstellung finden", resümiert Prof. František Štěpánek, wissenschaftlicher Leiter am The Parc.

Industriepromotionen auf dem Vormarsch

Die im The Parc angebotene Ausbildung ist ein Beispiel für eine so genannte Industriepromotion, bei der ein Teil des Studiums an der Hochschule unter Aufsicht von Universitätsmitarbeitern und ein Teil direkt in einem industriellen Umfeld stattfindet. Auf diese Weise werden theoretische und praktische Ausbildung miteinander kombiniert. „Wir freuen uns sehr, dass die Industriepromotionen in der Tschechischen Republik mehr Aufmerksamkeit erhalten. Wir fördern diese Idee schon seit mehreren Jahren. Die Praxis zeigt, dass es sich um ein äußerst funktionales Modell handelt. Ein Teil der Absolventen findet eine Anstellung bei Zentiva. Dank ihnen treiben wir die Entwicklung von Innovationen voran, damit wir mehr qualitativ hochwertige und erschwingliche Medikamente für diejenigen bereitstellen können, die sie benötigen", erklärt Pavel Šebek, Leiter für Forschung und Entwicklung bei Zentiva.

Derzeit sind 32 Studierende und 34 Betreuer an The Parc beteiligt, 13 aus dem akademischen Bereich und 21 Experten von Zentiva. Seit Bestehen des Zentrums haben sie mehr als 30 Patente, mehr als 100 wissenschaftliche Veröffentlichungen und viele angesehene Auszeichnungen erhalten. Das Start-up-Unternehmen MarbleMat, das von einem der Parc-Absolventen gegründet wurde, wurde im vergangenen Jahr im Rahmen des Wettbewerbs InnoStars Awards 2022 unter die 20 innovativsten Start-up-Unternehmen gewählt.

Informationen zu The Parc

The Parc wurde von Zentiva mit Unterstützung der Agentur für Unternehmens- und Investitionsförderung Czech Invest und in Zusammenarbeit mit drei akademischen Partnern gegründet: der Universität für Chemie und Technologie in Prag, der Karls-Universität in Prag und dem Institut für organische Chemie und Biochemie der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. The Parc bietet eine erstklassige akademische Ausbildung in Kombination mit praktischer Industrie- und Geschäftserfahrung unter der Leitung von Experten aus dem akademischen Bereich und der Pharmabranche. Es ermöglicht den Studierenden eine Postgraduierten-Ausbildung in pharmazeutischen Wissenschaften in den Bereichen Chemie, pharmazeutische Technologie, Biopharmazie und klinische Forschung. Die Ergebnisse der studentischen Forschung werden oft explizit in reale Produkte umgesetzt, die auf den Markt kommen und echten Patienten helfen. In Zusammenarbeit mit akademischen Partnern in ganz Europa bietet The Parc auch Praktika für Studierende und Forschungsaufenthalte unter der Aufsicht hochrangiger Wissenschaftler an. Weitere Informationen zu The Park finden Sie unter www.theparc.eu.

Informationen zu Zentiva

Zentiva ist ein Hersteller von qualitativ hochwertigen, erschwinglichen Medikamenten, die Patienten innerhalb und auch außerhalb Europas dienen. Mit einem engagierten Team von mehr als 4 800 Mitarbeitern und einem Netz von Produktionsstandorten – darunter Prag, Bukarest und Ankleshwar – ist Zentiva bestrebt, zum führenden Anbieter von Markenarzneimitteln und Generika in Europa zu werden, um den täglichen Bedarf der Menschen an medizinischer Versorgung besser zu decken. Wir glauben, dass Menschen mehr denn je besseren Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen Arzneimitteln und Gesundheitsleistungen benötigen. Wir arbeiten mit medizinischen Fachkräften, Apotheken und Behörden, die für die Gesundheitssysteme zuständig sind, zusammen, um Lösungen im Bereich der Kostensenkung und der Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung zu finden. Weitere Informationen finden Sie auf www.zentiva.cz.

