Michael E. Porter führt ein beeindruckendes Aufgebot von Rednern bei der ICHOM 2019 an

Das International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM) erwartet mehr als 1.000 Delegierte aus der globalen Medizingemeinschaft zur Teilnahme an der diesjährigen Jahreskonferenz im De Doelen Center in Rotterdam am 2. und 3. Mai.

Harvard-Professor Michael E. Porter, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzeder des ICHOM, wird ein Keynote-Redner bei der Veranstaltung sein. Bezüglich der Konferenz kommentierte er: "Ich freue mich, dass sich mir in diesem Jahr mehr als 70 Redner anschließen, die alle anregende Vorträge halten werden, um eine Debatte zu stimulieren. Diese Diskussionen sind entscheidend, um Implementierung und Innovation in der wertorientierten Gesundheitsversorgung voranzubringen."

Die ICHOM-Konferenz 2019, die führende Akteure des Gesundheitssektors aus der gesamten Welt zusammenführt, ist die führende Konferenz zu wertorientierter Gesundheitsversorgung. Die Teilnehmer können sich auf Gelegenheiten freuen, mit Ideenführern für Strategien in der Gesundheitsversorgung, Outcome-Management und Innovation ins Gespräch zu kommen und Networking mit Personen zu betreiben, die aktiv in der wertorientierten Gesundheitsversorgung engagiert sind.

Wie in den vergangenen Jahren sind diverse Patientenvertreter Teil der ICHOM-Agenda, einschließlich Dayenne Zwaagman, Mitbegründerin von Hart4Onderzoek. Zwaagman wird an der einführenden Podiumsdiskussion: Aufzeigen eines Weges für wertorientierte Gesundheitsversorgung in den Niederlanden teilnehmen. Ihre Wohltätigkeitsorganisation Hart4Onderzoek ist die erste Plattform von Patientenvertretern in den Niederlanden, die versucht, die Distanz zwischen Patienten mit seltenen Herzkrankheiten und Forschern zu überbrücken. Weitere Teilnehmer dieser einführenden Podiumsdiskussion sind der Deputy Director General des niederländischen Gesundheitsministeriums: Ernst van Koesveld; Jan Hazelzet, Professor of Healthcare Quality and Outcomes, ErasmusMC; Pieter de Bey, Director, Santeon; und Joris van Eijck, Director in Healthcare, Menzis. Die Sitzung wird moderiert von Stefan Larsson, Senior Partner und Managing Director der Boston Consulting Group.

Für die ICHOM-Konferenz 2019 sind weitere Podiumsdiskussionen und Sitzungen mit anderen hochrangigen Vertretern geplant, darunter: Jan Kimpen (Chief Medical Officer, Philips); Roy Beveridge (Chief Medical Officer, Humana); Nathalie Moll (Director General, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations); Stan Huff (MD, Intermountain Healthcare); Nicola Bedlington (European Patients Forum) und Caroline Terwee (PhD, Amsterdam UMC, PROMIS). Keynote-Vorträge werden gehalten von Professor Michael E. Porter, Harvard Business School, Professor Stefan James, Uppsala University Hospital, und Professor Mathias Uhlen, Royal Institute of Technology und Karolinska Institute.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.ichom.org.

Die Mission des ICHOM ist es, das Potenzial der wertorientierten

Gesundheitsversorgung zu erschließen, indem globale Standardsätze für

Ergebnismessungen definiert werden, die für Patienten am wichtigsten

sind, die Annahme dieser Messungen zu fördern und weltweit über sie zu

berichten, um mehr Wert für alle Beteiligten zu schaffen.

Der ICHOM-Ansatz beruht auf dem Rahmenwerk, das an der Harvard

Business School von den Professoren Michael E. Porter und Elizabeth O.

Teisberg entwickelt wurde. Im Jahr 2006 verfassten Porter und Teisberg

das bekannte Buch "Redefining Health Care", in dem das Argument dafür

dargelegt wurde, Gesundheitsergebnisdaten heranzuziehen, um das Wesen

des Wettbewerbs im Gesundheitswesen neu zu definieren.





