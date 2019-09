Hengshui Lake International Marathon Organizing Committee

Marta Megra aus Äthiopien stellt in Hengshui neuen Rekord für Frauen-Vollmarathon auf

Hengshui, China (ots/PRNewswire)

Der Hengshui Lake International Marathon 2019, einer von Chinas führenden Marathonläufen, fand am 22. September statt

Am 22. September fiel um 7.30 Uhr morgens der Startschuss für den "Yangyuan-Six-Walnuts" Hengshui Lake International Marathon 2019. Das Rennen brachte 20.000 Läufer aus über 20 Ländern und Regionen, darunter China, die USA, Großbritannien, Deutschland und Japan, am Hengshui Lake zusammen, der auch als "Saphir von Ostasien" bekannt ist, um an einem Wettkampf teilzunehmen, der wichtige Themen unserer Zeit betonte: Fitness, Gesundheit, Umweltschutz, Gemeinwohl und das Streben nach Glück. Die Veranstaltung, die inmitten der Schönheit des Hengshui Lake, eines von Chinas nationalen Naturschutzgebieten, stattfindet, zählt zu Chinas führenden Marathonläufen.

Aychew Bantie Dessie aus Äthiopien lief beim Herrenmarathon nach nur 2 Stunden, 8 Minuten und 51 Sekunden als erster durch die Ziellinie, während Marta Lema Megra, ebenfalls aus Äthiopien, sich beim Frauen-Vollmarathon den ersten Platz sicherte, als sie nach 2 Stunden 24 Minuten und 21 Sekunden das Ziel erreichte. Damit stellte sie für diese Kategorie in Hengshui einen neuen Rekord auf.

Hengshui ist in den letzten sechs Jahren, seit denen das Rennen stattfindet, unter nationalen Marathonmeister zu einer beliebten Veranstaltung geworden. So zogen auch einige chinesische Läufer internationale Aufmerksamkeit auf sich. Su Guoxiong (Männer -- 2 Stunden, 17 Minuten und 11 Sekunden) und Dan Ji (Frauen -- 2 Stunden, 35 Minuten und 49 Sekunden) erzielten das beste Ergebnis in ihren jeweiligen Gruppen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/999245/2019_Yangyuan_Six_Walnuts_Marathon.jpg

Pressekontakt:

Zhu Siwei

+86-13666042770

Original-Content von: Hengshui Lake International Marathon Organizing Committee, übermittelt durch news aktuell