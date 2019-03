NPROXX and Pronexos

NPROXX präsentiert der Automobilindustrie neuen 700-bar-Wasserstofftank

Jülich, Deutschland und Heerlen, Niederlande (ots/PRNewswire)

NPROXX stellt seinen neuen Druckbehälter des Typs IV für Anwendungen im Automobilbereich vor. Das besonders leichte Produkt weist eine gravimetrische Speicherdichte von 6,4 % auf. Es wird vom 1. bis 5. April auf der Hannover Messe erstmals zu sehen sein.

Diese neueste Entwicklung öffnet für NPROXX die Tür für die Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Wasserstoffspeichern für eine Vielzahl von Anwendungen im Fahrzeugbereich, beginnend bei mittelgroßen Autos bis hin zu Limousinen, Kombis, SUVs und ähnlichen Fahrzeugen.

Hohe Speicherdichte

NPROXX-Druckbehälter eignen sich aufgrund der hohen gravimetrischen Speicherdichte von 6,4 % besonders gut für den Einsatz in der Fahrzeugindustrie. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten bietet der 700-bar-Druckbehälter von NPROXX ein besseres Kapazität-zu-Gewicht-Verhältnis, so dass die Konstrukteure der Automobilhersteller die Wasserstofffahrzeuge der nächsten Generation mit mehr Kraftstoff und weniger Tankgewicht an Bord planen und bauen können.

"Unsere Wasserstofftanks sind leichter als die auf dem Markt erhältlichen Wettbewerbsprodukte",

betont Dietmar Müller, Technical Director bei NPROXX. "Mit vier Jahrzehnten Erfahrung in der Serienfertigung von gewickelten Kohlefaserkomponenten besitzen wir alle Kompetenzen für die Produktion zuverlässiger CFK-Komponenten, die mit weniger Materialeinsatz die gleiche Leistung und Qualität bieten. Wir verfügen über die notwendigen Prozesse, Kenntnisse und die Erfahrung zur Verwirklichung von Innovationen, die Werte schaffen und Wettbewerbsvorteile bieten. Unsere Fertigungslinien in Deutschland bieten den neuesten Stand der Technik und sind bestens vorbereitet für die Serienfertigung von Wasserstoffdruckbehältern in großen Stückzahlen zum Einsatz in der Fahrzeugindustrie."

Hannover Messe

NPROXX zeigt das neue Produkt auf der Hannover Messe in Halle 27 an Stand D52/1.

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/842486/NPROXX_Automotive_Hydrogen_Tank.jpg )

