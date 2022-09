Eastman

Patagonia wählt Naia™ Renew ES für seine schadstoffarmen Arbeits-T-Shirts

Kingsport, Tenn. (ots/PRNewswire)

Eastmans nachhaltigere Faser wird für eine begrenzte Anzahl von Hemden für den Outdoor-Bekleidungshändler verwendet

Eastman, Hersteller von Naia™ Renew nachhaltigen Fasern und Garnen, gibt bekannt, dass es mit Patagonia® zusammengearbeitet hat, um eine begrenzte Anzahl von T-Shirts aus Naia™ Renew ES - Eastmans neuestem Faserangebot mit erhöhtem Recyclinganteil - für die Workwear-Linie des Outdoor-Bekleidungshändlers anzubieten.

Naia™ Renew ES wurde aufgrund seiner verbesserten Nachhaltigkeit benannt und besteht zu 60% aus recyceltem Material. Im Gegensatz zu anderen Garnen und Fasern auf Zellulosebasis werden bei dieser Option weniger neue Materialien benötigt, um ein umweltfreundliches Produkt herzustellen. Naia™ Renew ES wird aus einer Kombination von molekular recyceltem Abfallmaterial (40%), recycelter Zellulose (20%) und erneuerbarem Holzzellstoff (40%) hergestellt.

Die 20% recycelte Zellulose stammen aus Abfallstoffen, Textilabfällen und Zelluloseabfällen, die nicht aus der Forstwirtschaft stammen. Diese Innovation wird durch die kontinuierlichen Bemühungen von Eastman um die Zusammenarbeit mit umweltbewussten Partnern in der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht. Zum Beispiel hat das Naia™-Team eine Partnerschaft mit GP Cellulose, einem Zellstofflieferanten mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, zusammengearbeitet, um erneuerbare Forstfasern und Lösungen für Nicht-Forstfasern in sein Rohmaterial zu integrieren.

Die verbleibenden 40 % Recyclinganteil* stammen aus der hochmodernen molekularen Recyclingtechnologie von Eastman, die schwer zu recycelnde Abfälle wie Kunststoffverpackungen und alte Teppiche in Grundbausteine zerlegt, aus denen die Essigsäure für die Herstellung von Celluloseacetatgarn und -fasern gewonnen wird. Dieses Verfahren verursacht nicht nur weniger Treibhausgasemissionen, sondern vermeidet auch, dass Abfälle auf Mülldeponien, in Verbrennungsanlagen oder an anderen unerwünschten Orten entsorgt werden.

„Patagonia war schon immer ein Unternehmen, das seine Fasern sorgfältig und verantwortungsbewusst auswählt", sagte Ruth Farrell, Eastman Textile General Manager. „Die Zusammenarbeit mit Patagonia hat uns geholfen, Materialien zu entwickeln, die die Kunden des Unternehmens ansprechen - umweltbewusste Menschen, die hart arbeiten und spielen. Patagonia-Kunden wollen Kleidung, die widerspiegelt, wer sie sind und was ihnen wichtig ist, ohne Kompromisse bei Komfort und Qualität einzugehen."

Die Workwear-Linie von Patagonia ist eine Fair-Trade-Bekleidungslinie für Menschen, die täglich hart arbeiten, um den Planeten zu einem besseren Ort zum Leben, Arbeiten und Produzieren zu machen. Es besteht aus langlebigen, umweltfreundlichen Fasern mit einem geringeren CO2-Fußabdruck. Mehr Informationen finden Sie unter www.patagonia.com/workwear.

Naia™-Fasern und -Garne werden auf verantwortungsvolle Weise aus nachhaltig bewirtschafteten Kiefern- und Eukalyptuswäldern gewonnen. Eastman hat seine gesamte forstwirtschaftliche Lieferkette auf die Beschaffungsstandards des Forest Stewardship Council® (FSC®) ausgerichtet, einschließlich der Verfahren für kontrolliertes Holz. Eastman ist nach FSC® (C140711) und PEFC™ Chain of Custody zertifiziert, und alle seine Lieferanten verfügen ebenfalls über international anerkannte Forstzertifizierungen. Darüber hinaus ist Eastman eine Partnerschaft mit Canopy eingegangen, um sein kontinuierliches Engagement für eine nachhaltige Forstwirtschaft zu demonstrieren.

„Heute wollen die Menschen mehr denn je wissen, wie und wo unsere Kleidung hergestellt wird, und sie achten besonders darauf, woraus sie besteht", so Farrell. „Naia™ Renew ES ist unsere Antwort auf den übermäßigen Verbrauch von Rohstoffen, das wachsende Problem des Plastikmülls und die steigenden Treibhausgase, die durch die Abholzung von Wäldern entstehen. Es ist eine zukunftsorientierte Faser, die mit Blick auf die nächsten Generationen hergestellt wird - ohne Kompromisse bei der Qualität des Kleidungsstücks oder der Gesundheit unseres Planeten."

Weitere Informationen über umweltbewusstes Naia™ und die Naia™ Nachhaltigkeitsziele von Eastman finden Sie unter https://naia.eastman.com/sustainability.

*Ansatz der Massenbilanz

