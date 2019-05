Eastman

Eastman zeigt auf der LUXE PACK in New York Innovationen bei nachhaltigen Verpackungen

Kingsport, Tennessee (ots/PRNewswire)

Anbieter von Spezialplastik stellt Innovationen beim Recycling und technischen Biokunststoff Eastman Tr?va(TM) heraus

Eastman zeigt auf der LUXE PACK New York, die am 15./16. Mai im Javits Center stattfindet, seine neuesten Innovationen. Es werden zwei bahnbrechende Innovationen vorgestellt, welche das weltweite Problem mit Plastikmüll angehen, sowie zwei neue Produkte: technischer Biokunststoff unter dem Namen Eastman Tr?va(TM) und das Copolyester Cristal EV600(TM).

Tr?va ist ist ein Kunststoff auf Zellulosebasis für undurchsichtige und eingefärbte Verpackungen mit besserer Leistung und geringerem Einfluss auf die Umwelt. Er kann als direkter Ersatz für ABS dienen und ermöglicht Reduzierungen in solchen Anwendungen. Sein biologischer Bestandteil von mehr als 40 % ermöglicht Markenfortschritte bezüglich Verpflichtungen zur Nachhaltigkeit und den weiteren Verzicht auf Materialien, die unter der US-amerikanischen Proposition 65 verzeichnet sind.

Eastman in der Kreislaufwirtschaft

Im März und April hat Eastman zwei Innovationen im Bereich des Recyclings angekündigt: Erweiterte Recyclingkreisläufe und Technik für Erneuerung von Kohlendioxid, welche das Recycling von Abfällen aus gemischtem Polyester und gemischtem Plastik ermöglichen. Mittels Methanolyse bricht zirkuläres Recycling Produkte auf Polyesterbasis in ihre Polymer-Bestandteile auf. Diese können dann erneut in die Produktion von Polymeren auf Polyesterbasis eingeführt werden, was zu einem echten Kreislauf führt. Eastman prognostiziert einen Betrieb in vollem Umfang innerhalb von 24-36 Monaten.

Die Technik zur Erneuerung von Kohlendioxid konvertiert gemischtem Plastikabfall, darunter Kunststoffe, die nur schwierig wiederzuverwerten sind, wie Verpackungen von Kosmetika, zurück in ihre molekularen Komponenten Diese werden dann in die Produktion einer Reihe von Materialien zurückgeführt, darunter Kunststoff und Zelluloseprodukte. Die betriebliche Produktion ist für 2019 geplant und es werden vorhandene Betriebseinrichtungen genutzt.

"Tr?va ist eines der ersten Produkte von Eastman, die Nutzen aus Technik der CO2-Erneuerung ziehen, was das Profil des Ursprungs von Tr?va weiter verbessert", sagte Kendra Harrold, Marketingdirektorin für Verpackungen. "Tr?va bezieht nicht nur mehr als 40 % seiner Bestandteile aus Materialien auf Biobasis, sondern hat durch Technik der Erneuerung von CO2 einen signifikanten restlichen Anteil aus zertifiziertem, wiederverwerteten Plastik."

Eastman prognostiziert die kommerzielle Verfügbarkeit des Produkts vor Ende 2019.

Kendra Harrold sagte weiter: "Diese Innovationen sind nur der Anfang. Eastman engagiert sich gemeinsam mit unseren Partnern in der Wertschöpfungskette dafür, zu Lösungen für eine echte Kreislaufwirtschaft zu gelangen."

Weitere Informationen über diese Innovationen erhalten Sie am Stand von Eastman, Nr. A38.

Informationen zur Eastman Chemical Company

Eastman ist ein globaler Hersteller einer Palette hoch entwickelter Werkstoffe und Spezialadditive, die sich in zahlreichen Alltagsprodukten wiederfinden. Mit seinem Geschäftsportfolio aus Spezialunternehmen arbeitet Eastman gemeinsam mit Kunden an der Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen, bei denen Sicherheit und Nachhaltigkeit im Vordergrund stehen. Die marktorientierten Strategien des Unternehmens setzen auf Spitzentechnologie-Plattformen und Führungspositionen in attraktiven Endmärkten wie Transport, Bauindustrie und Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen ist bestrebt, konstanten und überlegenen Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen. Als diversifiziertes globales Unternehmen beliefert Eastman Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte 2018 einen Umsatz von ca. 10 Milliarden USD. Das Unternehmen mit Stammsitz in Kingsport (Tennessee, USA) beschäftigt rund 14.500 Mitarbeiter weltweit. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eastman.com.

