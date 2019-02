UNISOC

UNISOC veröffentlicht die 5G-Technologieplattform MAKALU und sein erstes 5G-Modem IVY510

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Als führender internationaler Anbieter von Chipsätzen für mobile Kommunikation und IoT-Chipsätze veröffentlichte UNISOC, ein wichtiges Tochterunternehmen der Unigroup, heute auf dem in Barcelona stattfindenden MWC 2019 seine 5G-Technologieplattform MAKALU und sein erstes 5G-Modem IVY510. Die Veröffentlichung von MAKALU und IVY510 wird die Kommerzialisierung der 5G-Technologie weiter beschleunigen und den Verbrauchern eine brandneue mobile Breitbanderfahrung bieten.

UNISOC kündigte die Marke IVY, die IoT-Produkte unterstützt, um eine vernetzte Gesellschaft aufzubauen im Jahr 2018 an. Als brandneue 5G-Technologieplattform wird MAKALU dazu beitragen, einen deutlichen Anstieg im Bereich Internet of Things zu schaffen. UNISOC plant in der nahen Zukunft die Veröffentlichung einer Reihe von IVY-Produkten auf Grundlage der MAKALU-Plattform.

"MAKALU" ist nach dem Berg MAKALU benannt, bei dem es sich um den fünfthöchsten Gipfel der Welt mit einer Höhe von 8.463 Metern handelt. "MAKALU" steht für immense Kraft und atemberaubende Stärke und spiegelt das stabile technologische Fundament und den innovativen Geist von UNISOC wider, ständig über die Grenzen hinaus zu wachsen und neue Höhen zu erklimmen. Des Weiteren bedeutet die Marke das feste Vorhaben von UNISOC, sich als leitendes Unternehmen im Bereich Halbleiter weltweit zu platzieren und die Mobilfunkindustrie im 5G-Zeitalter neu zu formen.

Das IVY510 von UNISOC ist das erste 5G-Modem des Unternehmens, das auf der MAKALU-Technologieplattform basiert und wird mit dem 12nm-Prozess von TSMC hergestellt. Als erste 2G/3G/4G/5G-Multimodusplattform von UNISOC entspricht das IVY510 dem aktuellsten 3GPP-R15-Standard, unterstützt ein Sub--6GHz-5G-Spektrum mit einer Kanalbandbreite von 100MHz, wobei es sich um eine hochgradig integrierte 5G-Hochleistungsplattform mit geringem Energiebedarf handelt und unterstützt sowohl Stand-Alone- (SA), als auch Non-Stand-Alone-Netzwerkkonfigurationen (NSA), um die Kommunikations- und Netzwerkanforderungen in verschiedenen Stadien der 5G-Bereitstellung zu erfüllen.

Mit 5G als Hauptanwendungsbereich kann das IVY510 von UNISOC Nutzern eine Premiumerfahrung für sehr datenintensive mobile Breitbandleistungen bieten, u. a. für AR/VR, 4K/8K-HD-Videostreaming, Onlinespiele, etc. Durch seine Flexibilität kann das IVY510 in einem breiten Spektrum von 5G-Geräten eingesetzt werden, insbesondere in Smartphones, in stationären CPEs, MiFi und 5G-IoT-Geräten. Letzteres ist besonders wichtig für die Unterstützung der Förderung der 5G-Technologie in einer großen Anzahl vertikaler Anwendungen.

Herr Shijing Diao, Co-Präsident der Unigroup, stellvertretender Vorsitzender und CEO von UNISOC, sagte: "UNISOC ist ein Pionier in der Drahtlosbranche und hat seit der 2G/3G/4G-Ära eine lange Geschichte in der Entwicklung wettbewerbsfähiger Lösungen für mobile Kommunikation und IoT-Anwendungen. UNISOC ist eine treibende Kraft hinter vielen wichtigen Innovationen, die Mobilfunkindustrie geprägt haben. UNISOC spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Standardisierung und Kommerzialisierung von 5G. Die Einführung von MAKALU ist bezeichnend für UNISOCs Engagement in der Beschleunigung der Entwicklung und Einführung von 5G. Zusammen mit unseren Partnern engagieren wir uns bei UNISOC für die Förderung der 5G-Technologie und deren Anwendungen in verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt."

"Die Einführung von MAKALU sorgt für eine Neudefinierung des Umfelds der 5G-Branche. Sie zeigt die tiefgreifende technologische Akkumulation von UNISOC und das immense Entwicklungspotential und bietet größere Vorteile für unsere Kunden und Partner", sagte Herr Steve Chu, Leiter des Vorstands und Co-CEO von UNISOC. "5G macht eine neue Ära des Internet of Everything möglich. UNISOC hat sich in der Vergangenheit auf 5G konzentriert und wird dies auch weiterhin tun, um dessen Marktreife und Kommerzialisierung voranzubringen und bessere Leistungen und Nutzererfahrungen für unsere Kunden zu schaffen."

