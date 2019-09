Alexa Shoppingcenter

Supersize-Stimmung im Alexa: Shirin David besucht ihre Fans

Autogrammstunde zum Albumstart

Berlin (ots)

Fans von Shirin David - aufgepasst! Am 21. September, nur einen Tag nach Veröffentlichung ihres ersten Solo-Albums "SUPERSIZE", ist die Künstlerin zu Gast im ALEXA, dem Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz und steht für Autogramme und Selfies zur Verfügung. Alle Fans und Besucher sind herzlich eingeladen zur:

Autogrammstunde von Shirin David Samstag, 21. September 2019, ab 16:00 Uhr Media Markt Bühne im ALEXA (Metropolis Court) im ALEXA, Grunerstraße 20, 10179 Berlin

"Im ALEXA wird Shopping zum echten Erlebnis, denn bei uns begegnen die Kunden ihren Stars hautnah. Wir freuen uns, mit der Signierstunde von Shirin David ein Event-Highlight bei uns im Center präsentieren zu können", so Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA.

Mit ihren 24 Jahren kann Shirin David bereits einen beachtlichen Werdegang vorweisen. In den vergangenen fünf Jahren arbeitete sie sich in Eigenregie zu einer der erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands hoch - mit Millionen Followern bei Youtube und Instagram. Im Jahr 2015 legte sie gemeinsam mit dem Kölner Sänger Ado Kojo den Hit "Du liebst mich nicht" von Sabrina Setlur neu auf. Der Song erreichte auf Anhieb die Top 10 der Charts. 2017 eroberte die Wahl-Berlinerin auch den Kosmetik-Markt und stellte erfolgreich ihr eigenes Parfum vor. Nun präsentiert die Künstlerin ihr Debütalbum "SUPERSIZE", das die charismatische Stilikone in zahlreichen Facetten zeigt. Alle vorab erschienenen Singles, darunter "Orbit", "Gib ihm" oder "ICE", stürmten die Top 10 der Charts. Wohin Shirin Davids musikalische Reise weitergehen soll ist ebenfalls klar abgesteckt: Ganz nach oben - denn "das Limit ist der Orbit".

