Die TECNIS PureSee Intraokularlinse** von Johnson & Johnson bekommt einzigartige Auszeichnung: den MedTech Breakthrough Award 2025

Hamburg (ots)

Johnson & Johnson* wurde mit dem MedTech Breakthrough Award 2025 für die innovative Technologie der TECNIS PureSee(TM) Intraokularlinse (IOL)** ausgezeichnet. Im Rahmen des MedTech-Breakthrough-Award-Programms werden herausragende Innovatoren im Bereich der digitalen Gesundheit und Medizintechnik prämiert. Ein internationales, jährliches Preisverleihungsprogramm würdigt herausragende Produkte und Unternehmen in diesem Bereich. Die Auszeichnung wird von einer unabhängigen Marktforschungsorganisation verliehen, die die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem globalen Gesundheits- und Medizintechnikmarkt ermittelt. Ausgezeichnet werden Produkte, die eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung, der Kostensenkung und der Verbesserung der Patientenergebnisse weltweit spielen. Für das diesjährige Programm gab es Tausende Nominierungen aus über 18 Ländern weltweit.

Die Kataraktchirurgie ist mit 28 Millionen Eingriffen im Jahr die weltweit am häufigsten durchgeführte Operation. Allerdings erhalten nur 10 - 15 % der Patienten moderne Intraokularlinsen, die speziell zur Korrektur von Astigmatismus (Hornhautverkrümmung) und Presbyopie (Altersweitsichtigkeit) entwickelt wurden.[1] Die TECNIS PureSee(TM) IOL ermöglicht eine durchgehende exzellente Sehleistung im Fern- und Intermediärbereich sowie einen funktionellen Nahvisus mit erhöhter Brillenunabhängigkeit.[2-5]

"Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung für die TECNIS PureSee(TM) IOL, unsere neueste Innovation im branchenführenden Portfolio der Presbyopie-korrigierenden IOL, zu erhalten", sagt Peter Menziuso***, Company Group Chairman, Vision, bei Johnson & Johnson. "Die TECNIS PureSee(TM) IOL bietet Chirurgen und Patienten eine Premium-IOL, die ein durchgehendes qualitativ hochwertiges Sehen ermöglicht.[2-4] Ein großes Dankeschön an unser Team für den kontinuierlichen Einsatz, gutes Sehen zu ermöglichen und den komplexen Sehbedürfnissen von Patienten gerecht zu werden."

"Unsere Gewinner des MedTech Breakthrough Award 2025 verschieben die Grenzen des Machbaren im Gesundheitswesen, verbessern die Patientenversorgung, transformieren Abläufe und liefern weltweit bessere Gesundheitsresultate", sagt Steve Johansson, Managing Director von MedTech Breakthrough. "Von fortschrittlichen KI-Anwendungen bis hin zu Innovationen in der Fernversorgung und der personalisierten Medizin - die Gewinner des diesjährigen Programms führen uns in eine Zukunft, in der innovative Technologien die Art und Weise revolutionieren, wie wir gesundheitliche Probleme verhindern, diagnostizieren und behandeln. Wir gratulieren allen Preisträgern herzlich."

Bislang bedeutete die Wahl einer IOL für Chirurgen und Patienten häufig einen Kompromiss: Eine Linse konnte zwar klares Sehen in allen Entfernungen ohne Brille ermöglichen, ging jedoch nicht selten mit visuellen Nebenwirkungen wie Blendungen und Halos einher. Durch ihr spezielles Design minimiert die TECNIS PureSee(TM) IOL solche Störungen und trägt zu besseren Ergebnissen für Patienten und ihren Operateuren bei. Die hohe Patientenzufriedenheit, die in mehreren Studien nachgewiesen wurde, belegt die Wirksamkeit der TECNIS PureSee(TM) IOL.[5] Mit ihrer Vision, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern, Kosten zu senken und Patientenergebnisse zu optimieren, würdigen die MedTech Breakthrough Awards Innovationen wie die TECNIS PureSee(TM) IOL als wegweisenden Fortschritt im Bereich der Augenchirurgie

* Über Johnson & Johnson Vision

Johnson & Johnson blickt auf eine lange Tradition in der Entwicklung hervorragender Produktneuheiten zurück, die die Augengesundheit von Patienten verbessern. Als eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Augengesundheit verfolgen wir ein hochgestecktes Ziel: Vision Made Possible. Wir ebnen den Weg für die Zukunft der Augengesundheit, um das gesamte Spektrum von Sehbeeinträchtigungen bei Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen zu behandeln. Durch moderne Innovationen, wissenschaftliche Expertise und fortschrittliche Technologien verändern wir die Art und Weise, wie Menschen die Welt sehen und erleben. Bei jedem Schritt auf dem Weg zur Augengesundheit - von Kontaktlinsen über Lösungen für die refraktive und Kataraktchirurgie bis hin zu experimentellen Gentherapien für Netzhauterkrankungen - sind wir ein vertrauenswürdiger Partner mit dem Ziel, die Sehbedürfnisse unserer Patienten und die Anforderungen unserer Geschäftspartner zu erfüllen.

Besuchen Sie uns auf jnjvisionpro.eu und folgen Sie uns unter Johnson & Johnson | Vision EMEA auf LinkedIn.

Über die MedTech Breakthrough Awards

Die MedTech Breakthrough Awards zeichnen führende Unternehmen, Persönlichkeiten, Plattformen und Produkte aus den Bereichen Gesundheit, Fitness und Medizintechnologie aus. Ziel der Awards ist es, herausragende Leistungen zu würdigen sowie die Kreativität, Innovationskraft, harte Arbeit und den Erfolg digitaler Gesundheits- und Medizintechnologieunternehmen weltweit zu honorieren.

Für das diesjährige Programm wurden mehr als 4.500 Nominierungen aus der ganzen Welt eingereicht.

Fußnoten:

** Die TECNIS PureSee IOL ist in der EMEA-Region, im asiatisch-pazifischen Raum, in Kanada und Lateinamerika erhältlich. Sie hat in den USA noch keine PMA-Zulassung erhalten.

*** Peter Menziuso ist Mitarbeiter von Johnson & Johnson.

Nur für medizinisches Fachpersonal. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage mit der vollständigen Liste der Indikationen sowie den wichtigen Sicherheitsinformationen, und wenden Sie sich bei Fragen an unsere Johnson & Johnson Ansprechpartner.

