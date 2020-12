Johnson & Johnson Vision

Johnson & Johnson Vision veröffentlicht eine Studie über die Auswirkungen von COVID-19 auf das Tragen von Kontaktlinsen in Westeuropa

Die Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Verbraucher zum normalen Tragen von Kontaktlinsen zurückkehrt, was eine Gelegenheit für Augenoptiker darstellt, Kontaktlinsenträger wieder einzubinden

Johnson & Johnson Vision*, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Augengesundheit und Teil der Johnson & Johnson Medical Devices Companies**, veröffentlichte heute Umfrageergebnisse[i] über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Verhalten von Kontaktlinsenträgern in Westeuropa.

Die Umfrage, die im Oktober mit mehr als 2.000 Kontaktlinsenträgern in Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und den Niederlanden durchgeführt wurde, ergab, dass 71 % der Verbraucher, die während der Ausgangssperre aufgehört haben, ihre Kontaktlinsen zu tragen, wieder genauso häufig Kontaktlinsen tragen wie vor der Pandemie. Interessanterweise gaben 20 % der Befragten an, dass sie jetzt mehr Kontaktlinsen kaufen als vor dem Ausbruch.

Die Umfrage ist der zweite Teil einer Reihe von Verbraucherstudien, die das Unternehmen durchführt, um die Bedürfnisse und das Verhalten von Kontaktlinsenträgern zu verstehen.

"Die COVID-19-Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf die gesamte Augenheilkundebranche gehabt, aber wir sehen allmählich ermutigende Anzeichen einer Erholung", sagte Lisa Ann Hill, Geschäftsführerin, Westeuropa, Johnson & Johnson Vision. "Da jedoch nicht alle Kontaktlinsenträger ihre früheren Tragegewohnheiten wieder aufgenommen haben, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Augenoptiker sie an die Vorteile von Kontaktlinsen erinnern."

Seit dem ersten Ausbruch der COVID-19-Pandemie in Europa bis Oktober haben Kontaktlinsenträger mit 89 % die Bereitschaft gezeigt, bei ihrer aktuellen Marke zu bleiben. Mehr als 3 von 4 (77 %) Verbrauchern entschieden sich auch dafür, bei ihrem ursprünglichen Austausch-Rhythmus zu bleiben.

Fast ein Viertel (22 %) der Kontaktlinsenträger hat seit Beginn der COVID-19-Pandemie den Ort des Kaufs gewechselt. Dies spiegelt sich in angestiegenen Online-Käufen wider, wobei reine E-Commerce-Händler nur einen relativ geringen Anteil an Trägern gewonnen haben (plus 2 %). E-Commerce-Einzelhändler mit Filialen haben etwas mehr zugelegt, wobei auch hier die Veränderung moderat ist (plus 4 %).

Was die Vereinbarung von Terminen bei ihrem Augenoptiker betrifft, so gaben 48 % der Befragten an, dies bereits zu Beginn der Pandemie getan zu haben, und 64 % sagten, sie hätten keine Bedenken hinsichtlich einer Rückkehr. Weitere 26 % äußerten gewisse Bedenken, sagten jedoch, dass sie ohnehin einen Besuch bei ihrem Augenoptiker planen, sobald ihr Termin fällig ist.

Johnson & Johnson Vision erforscht weiterhin die Auswirkungen von COVID-19 auf Kontaktlinsenträger, einschließlich einer Umfrage in diesem Monat, um die Auswirkungen der neuesten Lockdown-Beschränkungen zu verstehen. Das Unternehmen bietet auch weiterhin virtuelle professionelle Weiterbildungsressourcen für Augenärzte und Optiker an, darunter Live-Schulungen, Webinare und On-Demand-Podcasts, um diese über Produktinnovationen und klinische Techniken auf dem Laufenden zu halten und stellt darüber hinaus Ressourcen für Kleinunternehmer zur Verfügung.

