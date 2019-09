Johnson & Johnson Vision

Johnson & Johnson Vision stellt die TECNIS Synergy(TM) IOL, eine Intraokularlinse für den kontinuierlichen Sehbereich, auf dem ESCRS-Kongress 2019 vor

- Die TECNIS Synergy(TM) IOL ermöglicht Patienten, die unter Grauem Star leiden, ein durchgängiges und kontrastreiches Sehvermögen von nah bis fern - auch bei schwierigen Lichtverhältnissen¹'².

- Vorgestellte klinische Daten zeigen, dass die TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse einen breiten kontinuierlichen Sehbereich bietet und Patienten ermöglicht, in ihrem individuellen, idealen Entfernungsbereich zu fokussieren.

- Die TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse ist die neueste und fortschrittlichste Linse innerhalb der branchenführenden TECNIS®-Intraokularlinsen-Familie zur Korrektur der Alterssichtigkeit.

Johnson & Johnson Vision,? ein Weltmarktführer in den Bereichen Augenheilkunde und Presbyopie-korrigierender Intraokularlinsen (IOL zur Korrektur der Alterssichtigkeit), gab heute die Markteinführung seiner TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse zur Behandlung des Grauen Stars in Europa, Australien und Neuseeland bekannt. Die Technologie der TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse setzt innerhalb des Segments Presbyopie-korrigierender Intraokularlinsen einen neuen Standard; sie verhilft Patienten zu einem durchgängigen und kontrastreichen Sehen im Fern- und Nahbereich, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.1,2 Diese Ankündigung erfolgt rechtzeitig zum 37. Kongress der European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) in Paris, Frankreich, auf dem Johnson & Johnson Vision zudem neue klinische Daten zur TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse vorstellt.

Der Graue Star ist weltweit die häufigste Ursache für Erblindungen.8 Mehr als 90 Prozent der Menschen entwickeln bis zum 65. Lebensjahr einen Grauen Star.9 Bleibt dieser unbehandelt, verschlechtert sich mit der Zeit das Sehvermögen. Obwohl zahlreiche IOL-Optionen für die Kataraktoperation zur Verfügung stehen, gab es bis jetzt keine einzige Intraokularlinse, die den sich ändernden Bedürfnissen von Patienten, die sich ein durchgängiges, klares Sehen bei Tag und Nacht wünschen, gerecht wurde.

"Als Pioniere in der Augenheilkunde haben wir die Herausforderung angenommen, eine Intraokularlinse zu entwickeln, die Patienten ein kontinuierliches, klares Sehen von nah bis fern, bei Tag oder bei Nacht ermöglicht", so Tom Frinzi, Worldwide President bei Johnson & Johnson Vision, Surgical Vision.? "Dank des Pioniergeistes unseres Forschungs- und Wissenschaftsteams führen wir unsere Innovationsgeschichte mit der Markteinführung der TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse fort. Die TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse ist unsere bis dato fortschrittlichste IOL-Lösung, von der wir glauben, dass sie im Hinblick auf Qualität und Leistungsfähigkeit einen neuen IOL-Standard setzen wird."

Das für Forschung und Entwicklung verantwortliche Team bei Johnson & Johnson Vision hat den herkömmlichen Ansatz bei der Entwicklung von Intraokularlinsen völlig verändert, indem es zunächst die für klinische Zwecke optimale Defokuskurve ermittelt hat, um dann im zweiten Schritt die entsprechende Technologie zu entwickeln. Das Ergebnis - eine revolutionäre Linse, die:

- einen breiten kontinuierlichen Sehbereich 3 von 33 cm in der Nähe bis in die Ferne ermöglicht.**4-6 - Lücken im Sehbereich , die bei trifokalen und anderen multifokalen Technologien auftreten, eliminiert und somit Patienten ermöglicht, in ihrem individuellen, idealen Entfernungsbereich zu fokussieren. - auch bei schwierigen Lichtverhältnissen eine überlegene Leistung bietet. ***2 - aufgrund der Violettfilter-Technologie die Intensität von Halos bei bestimmten Tätigkeiten,wie etwa bei nächtlichem Autofahren, reduziert, wie klinische Simulationen zeigen konnten.7

"Die TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse bedeutet einen Paradigmenwechsel", sagte Dr. Francesco Carones, MD, Medizinischer Leiter und Ärztlicher CEO von Carones Vision in Mailand, Italien.?? "Ich bin wirklich erfreut über die Ergebnisse meiner Patienten. Bei einigen Linsen können Patienten Schwierigkeiten haben, Gegenstände in bestimmten Entfernungen zu fokussieren, aber der kontinuierliche Sehbereich der TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse gleicht solche 'Lücken' im Sehbereich aus. Das Beste dabei: Die Linse ist selbst bei schwindendem Licht noch leistungsfähig."

Dr. Frank Kerkhoff, MD PhD,?? fügte hinzu: "Patienten, denen ich die TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinsen implantierte, konnten selbst bei unzureichendem und gedimmtem Licht lesen. Diesen fantastischen Erfolg konnte ich vorher mit keiner anderen PC-IOL erzielen."

Die TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse hat die europäische CE-Kennzeichnung bekommen und ist ab sofort in ganz Europa erhältlich - unter anderem in Großbritannien, Italien, Frankreich, Spanien und in Deutschland. Außerdem ist sie in Australien und Neuseeland verfügbar. Dieses Produkt ist in anderen Ländern derzeit weder zugelassen noch für den kommerziellen Einsatz verfügbar. In der TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse wurden die unternehmenseigenen Technologien der TECNIS® IOL Familie vereint, die in der ganzen Branche für ihre qualitativ hochwertigen optischen Eigenschaften bekannt sind. Die TECNIS Synergy(TM)-Intraokularlinse ist nach der Markteinführung der TECNIS Eyhance(TM)-Intraokularlinse Anfang diesen Jahres in Europa und in der Asien-Pazifik-Region (Australien, Neuseeland, Singapur, Thailand und Hongkong) die zweite Innovation von Johnson & Johnson Vision für die Katarakt-Behandlung.

Informationen zum Grauen Star (Katarakt) und zur Alterssichtigkeit

Grauer Star ist weltweit die häufigste Ursache für Erblindungen.8 Mehr als 90 Prozent der Menschen entwickeln bis zum 65. Lebensjahr einen Grauen Star.9 Bleibt dieser unbehandelt, verschlechtert sich mit der Zeit das Sehvermögen. Kataraktoperationen sind die weltweit am häufigsten durchgeführten Operationen.10 So wurden 2016 in der EU mehr als 4 Millionen Eingriffe11 vorgenommen, in Australien zwischen 2015 und 2016 248.000 Operationen12.

Viele Menschen mit Grauem Star haben noch weitere Sehprobleme, wie beispielsweise die Alterssichtigkeit. Eine Kataraktoperation ist die einmalige Chance, eine Alterssichtigkeit mit zu behandeln, ohne dass ein weiterer Eingriff nötig wird. Alterssichtigkeit ist ein fortschreitendes Augenleiden, bei dem die Fokussierung eines nahen Gegenstands Schwierigkeiten bereitet. Häufig macht sich dieses Problem erstmals im Alter von ca. 40 Jahren bemerkbar.13

Informationen zu Johnson & Johnson Vision

Bei Johnson & Johnson Vision, einer Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson Medical Devices Companies,* haben wir ein ehrgeiziges Ziel: die Entwicklung der Augenheilkunde auf der ganzen Welt zu verändern. Durch unsere operativen Gesellschaften bieten wir Innovationen, mit denen Augenärzte für ihre Patienten lebenslang bessere Ergebnisse erzielen können. Mit unseren Produkten und Technologien gehen wir auf unerfüllte Patientenbedürfnisse wie Fehlsichtigkeit, Katarakt und Trockenes Auge ein. In gemeinnützigen Initiativen arbeiten wir gemeinsam daran, einen breiteren Zugang zu hochwertiger Augenheilkunde zu gewährleisten. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen besser sehen, sich besser miteinander vernetzen und besser leben können. Besuchen Sie uns auf www.jjvision.com/. Folgen Sie uns unter @JNJVision auf Twitter und unter Johnson & Johnson Vision auf LinkedIn.

Informationen zu Johnson & Johnson Medical Devices Companies

Bei Johnson & Johnson Medical Devices Companies wollen wir Menschen dabei unterstützen, so gut wie möglich zu leben. Aufbauend auf mehr als einem Jahrhundert Erfahrung stellen wir uns den drängenden Herausforderungen in der Gesundheitsversorgung und gehen große Schritte, die zu neuen Standards in der Versorgung führen und gleichzeitig die medizinische Erfahrung der Menschen verbessern. In der Chirurgie, Orthopädie, Augenheilkunde und mit interventionellen Lösungen tragen wir dazu bei, Leben zu retten und den Weg in eine gesündere Zukunft zu ebnen - für jeden und überall.

Nur für medizinisches Fachpersonal. Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen für wichtige Sicherheitshinweise und wenden Sie sich bitte an unsere Experten, falls Sie irgendwelche Fragen haben sollten.

TECNIS, TECNIS Synergy und TECNIS Eyhance sind Warenzeichen von Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. Alle anderen Warenzeichen sind geistiges Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2019.

