SHEIN kündigt „Rock The Runway" an: „SHEIN for All" Modenschau mit den FW22-Kollektionen

Die zweite jährliche Show beinhaltet besondere Auftritte von Avril Lavigne, Shenseea, Ylona Garcia und vielen anderen! Und ein besonderer Auftritt von Christian Siriano

WHO: Globaler Online-Händler für Mode-, Schönheits- und Lifestyle-Produkte SHEIN mit Avril Lavigne, Christian Siriano, Shenseea, Ylona Garcia von 88rising, und mehr!

WAS: SHEIN, präsentiert ROCK THE RUNWAY: SHEIN FOR ALL, eine elektrisierende, nicht-traditionelle, hybride Modenschau, bei der Musik von globalen Superstars und aufstrebenden Künstlern mit energiegeladenen Choreografien kombiniert wird. Die Streaming-Veranstaltung umfasst Auftritte von Avril Lavigne, Shenseea, Ylona Garcia von 88rising, Brooke Eden, Alexander Jean, Victoria Kimani, Owenn , The Future X, und Haley Reinhart. Preisgekrönter Modedesigner Christian Siriano wird außerdem seine neue Zusammenarbeit mit der Marke MOTF von SHEIN vorstellen.

WANN: September 25, 2022 um 2:00PM PST

WO: Die kostenlose App von SHEIN sowie SHEINs offizielles YouTube, Twitter, Instagram, und Facebook

WARUM: Als eine zentrale Anlaufstelle für Modeliebhaber möchte SHEIN mit diesem unvergesslichen Event zur Feier von #SHEINforALL alle mit Mode, Musik und Tanz bedienen! Weitere Informationen finden Sie unter https://shein.com/campaign/fw22.

Über SHEIN:

SHEIN ist ein globaler E-Retailer für Mode und Lifestyle, der sich dafür einsetzt, die Schönheit der Mode für alle zugänglich zu machen. Wir nutzen die On-Demand-Fertigungstechnologie, um Zulieferer in unsere flexible Lieferkette einzubinden. So reduzieren wir die Verschwendung von Lagerbeständen und sind in der Lage, Kunden in aller Welt mit einer Vielzahl von erschwinglichen Produkten zu beliefern. Von unseren weltweiten Niederlassungen aus erreichen wir Kunden in mehr als 150 Ländern. Um mehr über SHEIN zu erfahren, besuchen Sie www.SHEIN.com.

