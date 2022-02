SHEIN PRÄSENTIERT #SHEINFORALL FRÜHJAHR/SOMMER '22 VIRTUELLE LAUFSTEGSHOW

Diese frischen und jungen Looks sprengen Grenzen und lassen gleichzeitig die Jahr-2000-Nostalgie aufleben. Trends kommen und gehen, aber alt ist für immer.

Aufsehen erregende Outfits für die Person, die gerne die Party anheizt. Für die mutige Frau, die weiß, was sie will.

Looks, die sich vom Laufsteg in den Alltag übertragen lassen. Diese Looks sind für die Frau, die unterwegs ist und nicht auf Stil und Komfort verzichten möchte, wenn man beides haben kann.