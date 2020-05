SHEIN

Internationaler Online-Händler SHEIN kündigt SHEIN Together mit Headline-Performances von Katy Perry und Lil Nas X an

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Virtuelles Event zur Unterstützung des COVID-19 Solidarity Response Fund For WHO mit Unterstützung der United Nations Foundation

Der weltweit in der Branche führende E-Retailer SHEIN kündigt das erste, jemals da gewesene digitale Unterhaltungsfestival der Marke namens SHEIN Together an, das am 09. Mai 2020 stattfinden soll. Das vierstündige digitale Event SHEIN Together wird über die kostenlose App von SHEIN gestreamt werden und dabei helfen, Aufmerksamkeit und Spenden für zugunsten des COVID-19 Solidarity Response Fund for the World Health Organization (WHO) - zu erzielen, der von der United Nations Foundation unterstützt wird.

Der COVID-19 Solidarity Response Fund für die WHO ist die einzige Möglichkeit, wie Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und andere Organisationen auf der ganzen Welt direkte Unterstützung für die weltweite Arbeit der WHO leisten können, Länder dabei zu unterstützen, die COVID-19-Pandemie zu verhindern, zu identifizieren und auf diese zu reagieren. Mit diesem Fonds wird auch die Arbeit seiner Partner UNICEF und der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) unterstützt.

Die einzigartige virtuelle Vorführung beginnt am Samstag, den 9. Mai um 22:00 Uhr (1 pm PT) und wird voller exklusiver Musikperformances, Auftritte von Prominenten, besonderen Auftritten von Influencern und TikTok-Gästen sein. Erin Lim, Moderator von "The Rundown" auf E! News wird die Zuschauer unter anderem durch ein Beauty-Tutorial von Chrisspy, eine Anleitung, wie man sich zuhause stylen kann von den Promi-Stylistinnen Maeve Reilly und Karla Welch sowie durch viele weitere Überraschungen führen.

AUFTRITTE VON: KATY PERRYLIL NAS XRITA ORA | DOJA CAT

SPECIAL GUESTS: HAILEY BIEBERYARA SHAHIDI MADELAINE PETSCH STORM REIDVANESSA MORGANLELE PONSTYLER CAMERONKIMBERLY LOAIZASOFIA WYLIE

SHEIN hat sich verpflichtete, dem Fonds 100k $ zu spenden und die Zuschauer werden die Möglichkeit haben, ein Shirt aus einer limitierten Auflage der #SHEINtogether-T-Shirt-Kollektion zu kaufen, wobei 100 % des Erlöses an die UN Foundation for the COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO gespendet werden. Die #SHEINtogether-T-Shirts können zu einem Preis von 10,00 $ gekauft werden und sind ab dem 4. Mai 2020 auf www.shein.com erhältlich. Des Weiteren können die Zuschauer über einen Spenden-Link auf der App Spenden tätigen, wobei sämtliche gesammelten Mittel in die Unterstützung des Fonds fließen werden.

"Als internationale Marke sind wir uns dessen bewusst, dass diese Krise all unsere Gemeinschaften, Kunden und deren Familien betrifft und wir können nicht nur da stehen ohne zu helfen", sagte Molly Miao, Mitbegründerin von SHEIN. "Zusätzlich zu unseren Bemühungen, Masken an diejenigen zu spenden, die weltweit an vorderster Front stehen, wollen wir auch gewährleisten, dass unser Publikum versteht, wie wichtig es ist, diese Sache zu unterstützen und deshalb hatten wir die Idee, SHEIN Together zu veranstalten."

Die App für iPhone oder Android können Sie im Apple App Store herunterladen oder besuchen Sie www.shein.com, um mehr zu erfahren.

Informationen zu SHEIN Together:

SHEIN Together ist eine virtuelle Unterhaltungsveranstaltung zugunsten des COVID-19 Solidarity Response Fund for WHO mit Unterstützung der United Nations Foundation. Die gestreamte Übertragung, die von Erin Lim, Moderator von "The Rundown" auf E! News moderiert wird, bietet exklusive Musikperformances von Katy Perry, Lil Nas X, Rita Ora und Doja Cat. Außerdem wird es Auftritte von Prominenten, besondere Auftritt von Influencern und TikTok-Auftritt von Hailey Bieber, Yara Shahidi, Madelaine Petsch, Storm Reid, Vanessa Morgan, Lele Pons, Tyler Cameron und vielen weiteren geben. SHEIN Together wird am 9. Mai 2020 um 22:00 Uhr (1 pm PT) exklusiv in der SHEIN-App ausgestrahlt, die für iPhone und Android heruntergeladen werden kann.

Informationen zu SHEIN:

SHEIN, das im Jahr 2008 gegründet wurde, ist ein Fast-Fashion-E-Retailer mit einem internationalen Netzwerk, das sich über 220 Länder und Regionen erstreckt. Hier bei SHEIN legen wir unser Hauptaugenmerk nicht auf unsere Kleidung - und das mit Absicht. Aus diesem Grund bringen wir täglich 500 neue Mode-Gegenstände heraus und verwöhnen unsere Kunden mit einer schwindelerregenden Auswahl an trendiger Damenbekleidung, die je nach Wunsch miteinander gemischt und kombiniert werden kann. Das tun wir, weil wir der Meinung sind, dass die Kleidung, die wir tragen, unsere Persönlichkeit widerspiegelt und wir wollen die moderne Frau dazu ermutigen, ihre Einzigartigkeit zu entdecken und auszudrücken. Durch die immense Auswahl, die wir bieten, haben unsere Kunden die Möglichkeit, auf komplexe Weise den perfekten Look zu schaffen, der ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Einfach gesagt, helfen wir Ihnen dabei, sich selbst zu erschaffen.

Für weitere Informationen über SHEIN, folgen Sie uns auf shein.com, instagram.com/shein und youtube.com/shein.

Informationen zur UN Foundation:

Die UN Foundation vereint Ideen, Menschen und Ressourcen, um die Vereinten Nationen dabei zu unterstützen, internationalen Fortschritt voran zu bringen und dringende Probleme anzugehen. Es ist unser Markenzeichen, für andauernden Wandel zusammenzuarbeiten und die größten Herausforderungen der Menschheit anzugehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.unfoundation.org

