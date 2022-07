European Business Magazine

Maximillian White - Der britische Milliardär und Unternehmer im Gespräch mit dem European Business Magazine

London (ots/PRNewswire)

https://europeanbusinessmagazine.com/editors-choice/maximilian-white-the-british-entrepreneur-leading-the-pack-of-the-new-cannabis-billionaires-club/

Der britische Milliardär und Unternehmer, der seine Milliarden mit der Cannabis-Industrie verdient hat. Er ist das Titelthema der European Business Magazine Sommerausgabe. Die medizinische Cannabisbranche ist in den letzten Jahren wie aus dem Nichts aufgetaucht und hat ein phänomenales Wachstum erlebt, das es Anlegern und Geschäftsleuten gleichermaßen ermöglicht hat, in diesem Bereich ein beträchtliches Vermögen anzuhäufen, so dass einige wenige dabei Milliarden verdient haben. Maximillian White ist einer von ihnen und führt die Gruppe an und ist dabei zum Milliardär geworden. Der in Großbritannien geborene Geschäftsmann, der jetzt in Dubai lebt, ist von Erfolg zu Erfolg gegangen. White verkauft medizinisches Marihuana an Großhändler in der ganzen Welt. White gründete ein Unternehmen, das sich der Herstellung, der Forschung, dem Anbau, der Verarbeitung und dem Vertrieb von medizinischem Cannabis höchster Qualität für die Pharmaindustrie widmet.

Maximillian White war einer der ersten Unternehmer, der diese Chance ergriff und Patienten mit Schuppenflechte, Multipler Sklerose und Krampfanfällen ein Produkt zur Verfügung stellte, das die Symptome lindert. Medizinisches Cannabis gibt es in verschiedenen Formen. Max kaufte zunächst 35 Hektar Land, als er anfing, und vor kurzem hat er weitere 100 Hektar Land gekauft, als sein Unternehmen größer wurde. Inzwischen hat er zwei Fabriken mit zusammen 150.000 Quadratmetern gekauft und ist gerade dabei, ein Geschäft mit 1.000 Hektar abzuschließen. Damit Sie eine Idee haben, wie groß das Unternehmen tatsächlich geworden ist.

Aufgrund der Patente und der Größenordnung, in der Max produziert, sowie der Patente, die Maximillian White entwickelt hat, ist er zu einem „One Stop Shop" geworden, an den sich alle Arten von Unternehmen in der Branche wenden können, um ihnen bei Wachstum und Fortschritt zu helfen. Bis 2025 wird der britische Milliardär wahrscheinlich knapp 10.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen großen Teil des 186-Milliarden-Jahresmarktes für sich beanspruchen.

Die Welt wird immer gesundheitsbewusster, und medizinisches Cannabis ist etwas, das einem auf über 2000 verschiedene Arten medizinisch nützen kann. Selbst der Pharmariese Pfizer hat allein in diesem Jahr 7 Milliarden in die Forschung investiert.

Und medizinisches Marihuana wird bald im NHS sowie in vielen anderen globalen Gesundheitssystemen verfügbar sein. Auch der islamische Markt ist kein schrumpfender Wirtschaftszweig, und Maximillian White wird im Zentrum dieses Marktes stehen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1863702/Max.jpg

