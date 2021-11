Eurotech SPA

Eurotech wird im Gartner® Magic Quadrant(TM) für industrielle IoT-Plattformen für 2021 anerkannt

Eurotech, ein zuverlässiger Anbieter von integrierter Hard- und Software für industrielle Internet-of-Things (IIoT)-Lösungen, freut sich über die Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms Report 2021.[1]

Gartner, Inc. liefert umsetzbare, objektive Erkenntnisse für Führungskräfte und ihre Teams. Der Bericht hat 18 Unternehmen auf der Grundlage ihrer Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision bewertet. Im Bericht heißt es: "Plattformbasierte Lösungen für das industrielle IoT entwickeln sich weiter und unterstützen die IT/OT-Integration. Verantwortliche für Anwendungen und Software-Engineering in Industrieunternehmen müssen ihre Unternehmen bei der Auswahl von IIoT-Plattformen unterstützen, indem sie deren kurz- und langfristige Fähigkeiten und Potenziale abwägen."

"Wir sind sehr stolz auf unser Everyware IoT-Angebot, das die einfache Edge-Verwaltung und die integrierte Cybersicherheit bietet, die der Markt verlangt. Wir glauben, dass dies der Grund ist, warum Eurotech es zum dritten Mal in Folge in den Magic Quadrant Report geschafft hat", sagte Paul Chawla, CEO von Eurotech.

"Wir freuen uns über die Aufnahme in den Gartner Magic Quadrant für IIoT-Plattformen, die unserer Meinung nach unsere Fähigkeit bestätigt, Kunden mit einer soliden IIoT-Architektur und einem soliden Angebot zu unterstützen, das sichere und einfach zu bedienende Tools für die Sammlung, Aggregation, Verwaltung und Integration von Anlagendaten in großem Maßstab bietet", kommentiert Robert Andres, CSO von Eurotech.

[1] Gartner, "Magic Quadrant for Industrial IoT Platforms", Alfonso Velosa, et al, 18. Oktober 2021.

GARTNER und MAGIC QUADRANT sind eingetragene Handelsmarken und Dienstleistungsmarken der Gartner, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Berechtigung verwendet. Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Eurotech (ETH:IM) ist ein multinationales Unternehmen, das Edge-Computer und Internet of Things (IoT)-Lösungen für Systemintegratoren und Unternehmen konzipiert, entwickelt und liefert. Durch den Einsatz von Eurotech-Lösungen erhalten Kunden Bedienungshilfen für IoT-Bausteine und Software-Plattformen, Edge-Gateways zur Überwachung von Anlagen und Hochleistungs-Edge-Computer, die auch für KI-Anwendungen entwickelt wurden.

