Weltgipfel für Intelligente Fertigung findet in Nanjing statt

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Diesen goldenen Herbst lädt Nanjing, das zur innovativen Stadt werden möchte, von Peking aus den Rest der Welt zum Weltgipfel für Intelligente Fertigung 2018 ein. Am 10. September fand in Peking die erste Pressekonferenz des Weltgipfels für Intelligente Fertigung 2018 statt und gab Nanjing erneut als Ausrichtungsort der internationalen Veranstaltung bekannt.

Der Weltgipfel für Intelligente Fertigung 2018 wird vom 11. Oktober bis 13. Oktober im Nanjing International Expo Center stattfinden. Unter dem Motto "Empowering the Future through Intelligent Manufacturing" ("Eine stärkere Zukunft durch intelligente Fertigung") wird dieses Gipfeltreffen als internationale Kommunikations- und Kooperationsplattform dienen, die Branchenveranstaltungen, moderne Ausstellungen, Gipfelforen und intelligente Erfahrungen verbindet. Es werden mehr als 200 wichtige Gäste erwartet. Am Forum, das über 10.000 Besucher anziehen wird, werden etwa 200 ausstellende Unternehmen teilnehmen, die eine neue Vision der intelligenten Fertigung präsentieren werden, um für die Branche die Pforten zu einer neuen Zukunft öffnen zu können.

Hier werden technologische Innovationen aus aller Welt geboren und aufregende Veranstaltungen ins Leben gerufen. Nanjing, die Hauptstadt von Jiangsu, liegt am Ufer des historischen Flusses Qinhuai He und gilt als Verkörperung der Weisheit und Vitalität innovativer Technologie. Nanjing, das stark mit der Fertigungsindustrie verwurzelt ist, sieht seiner Rolle als Veranstalter des Weltgipfels für Intelligente Fertigung mit Zuversicht und Selbstvertrauen entgegen. Durch den internationalen Austausch auf dem Gipfel möchte die Stadt eine bessere Lösung für die Neugestaltung intelligenter Fertigung bereitstellen.

Das intelligente "Eye in the Sky" ("Auge im Himmel") kann Straftäter in einer riesigen Menschenmenge ausfindig machen. Außerdem werden Klimaanlagen, Fernsehgeräte und Kehrroboter mit intelligenteren "Gehirnen" präsentiert, die das Leben praktischer und unterhaltsamer gestalten. Ebenfalls werden 3D-Printer mit "Personalisierungsfunktion" geboten - die Zeichnung einfach hochladen und schon wird "gedruckt". Unser Leben ist bereits von "Intelligenz" durchdrungen. Durch den Bau einer intelligenten Fabrik kann auch die traditionelle Fertigungsstraße einen sprichwörtlich neuen Anstrich bekommen. Technologien für intelligente Fertigung nehmen kontinuierlich zu und die traditionellen Fertigungsunternehmen in Nanjing haben sich nicht die Chance entgehen lassen, durch Transformation und Aufrüstungen Nanjings hochwertige Entwicklungen durch "Intelligenz" zu bereichern.

Die beschleunigte Entwicklung industrieller Internet-Innovationen zündete die Verbindung von "Internet und Fertigung". Aktuell gibt es in Nanjing 38 industrielle Internetplattformen mit externen Dienstleistungskapazitäten. Gemeinsam machen diese Plattformen etwa die Hälfte aller Plattformen in Jiangsu aus. Stahl, intelligente Stromnetze, elektronische Informationen, Eisenbahnverkehr, grüne energiesparende Herstellungsverfahren usw. illustrieren die beeindruckenden Vorteile, die Nanjings fortschrittliche Fertigungsbranche, seine charakteristischen traditionellen Industrien sowie Software- und Internetsektoren zu bieten haben. Sie alle nutzen die Innovationen des Internets, um Nanjings Entwicklung neue Schwungkraft zu verleihen und die Lebensqualität von Menschen zu verbessern.

Der steigende Bedarf an sozialen Entwicklungen sowie die Ausrichtung auf den Aufbau einer innovativen Stadt hat intelligenten Fertigungsunternehmen das nötige Vertrauen verliehen, um intelligente Modernisierungen schneller durchzuführen und danach zu streben, zu einem führenden Unternehmen mit ausgereifteren Innovationsmodellen zu werden, das sich durch intensive Entwicklung auszeichnet und Nanjing zu Weltrang verhilft. "Intelligente" Fertigung ist der allgemeine Trend. Der Erfolg des Weltgipfels für Intelligente Fertigung wird die Stadt und die Welt zweifelsohne intelligenter gestalten. Nanjing, die antike Hauptstadt der Sechs Dynastien, lädt alle Besucher herzlich dazu ein, gemeinsam ein klareres und zuversichtlicheres Bild der Zukunft zu zeichnen.

Links zu beigefügten Bildern:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319563

Pressekontakt:

Fr. Shen

Tel.: 86 25 83109616

Original-Content von: The Organizing Committee of the 2018 World Intelligent Manufacturing, übermittelt durch news aktuell