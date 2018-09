Hautpflege-Marke BEQUELLE feiert ihr Debüt auf der China Beauty Expo

Nürnberg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Vom 2. - 4. September feierte die Marke BEQUELLE mit einer beliebten Maske mit erstklassigen Resultaten auf der 50. China (GZ) Beauty Expo ihr Debüt. Auf der Ausstellung verkündete BEQUELLE ihren Eintritt in den chinesischen Markt.

BEQUELLE hat ihren Schwerpunkt auf der Korrektur von Hautunreinheiten und der Verbesserung des Hautzustandes. Die Marke hat eine innovative Technologie aus Deutschland integriert und ihr Kernprodukt - eine Kollagen-Maske - optimiert. Die Maske hilft bei der Korrektur der häufigsten Hautprobleme: trockene Haut, raue Haut, grauer Teint, grobe Poren und Anzeichen vorzeitiger Hautalterung. Außerdem stärkt sie die Haut, reduziert feine Linien, spendet Feuchtigkeit, füllt Kollagen auf und unterstützt die Hautregeneration, was eine aufpolsternde, straffende, liftende, verfeinernde Wirkung hervorruft. Sie verbessert den Hautzustand und hilft der Haut, ihre Jugendlichkeit und Schönheit wiederzuerlangen.

"Ab einem Alter von 25 Jahren beschleunigt sich der Kollagen-Abbau der Haut. Die Haut wird dünner, weist häufiger Probleme auf und verliert an Vitalität", so der Experte von BEQUELLE. "Die BEQUELLE Kollagen-Maske wird aus konzentriertem, reinem Kollagen mit hoher Dichte und hoher Kompatibilität hergestellt. Sie spendet der Haut reichlich Feuchtigkeit und füllt sie mit Kollagen auf. So wird die Haut grundlegend verbessert und repariert, Hautprobleme werden behoben."

Andy, Präsident von Joy Plus, sagte in einem Interview: "Die Gewinnung und Konservierung von natürlichem Kollagen ist schwierig. Die meisten Kollagen-Produkte auf dem Markt verwenden erhitztes Kollagen mit beschädigten Strukturen und einer verminderten Wirksamkeit. Die Wirksamkeit und die Molekülstruktur des in Produkten von BEQUELLE verwendeten Kollagens werden jedoch durch die 100 Jahre alte Gefriertrocknungstechnologie vollständig beibehalten. Nach 8-jähriger Suche nach einem erstklassigen, sicheren und wirksamen Hightech-Kollagen-Produkt sind wir auf BEQUELLE gestoßen. Das in Deutschland hergestellt BEQUELLE ist ein qualitativ hochwertiges Hightech-Kollagen-Produkt ohne jegliche Zusatzstoffe. Es ist genau das Produkt, das der Markt am meisten braucht."

Frauen streben fortwährend nach perfekten Lösungen für junge und schöne Haut. Seit über 20 Jahren bietet BEQUELLE die besten und ständig verbesserte Produkte und Dienste für Frauen. Heute betritt BEQUELLE mit der Unterstützung von Joy Plus den chinesischen Markt und wird eine neue, hervorragende Wahl für chinesische Frauen und jedermann darstellen, der jung und schön bleiben will. Mit BEQUELLE steht die Zeit still.

