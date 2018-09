Cylus wird Teil des Cybersicherheitsprogramms von Thales in Paris

Paris (ots/PRNewswire) - Die Unternehmen planen gemeinsame Innovationen

im Bereich Cybersicherheit im Bahnwesen

Das auf Cybersicherheitslösungen im Schienenverkehr spezialisierte Unternehmen Cylus hat heute seine Aufnahme in das Cybersicherheitsprogramm von Thales in Paris bekannt gegeben, das im neuen, 34.000 Quadratmeter großen Station F Campus untergebracht sein wird.

Thales hat aus einer großen Gruppe von Bewerbern elf Kandidaten ausgewählt, die an seinem prestigeträchtigen Programm teilhaben werden. Über einen Zeitraum von sechs Monaten wird Cylus eng mit dem Tätigkeitsbereich Bodentransport von Thales, einem weltweit führenden Hersteller von Signaltechnik, zusammenarbeiten.

"Wir waren von dem professionellen Team und der Technologie von Cylus schwer beeindruckt", sagte Jean-Yves Plu, der als stellvertretender Leiter von Digital Ecosystems bei Thales für die Auswahl der Start-up-Unternehmen, die ab dem 5. September an dem Programm teilnehmen sollen, verantwortlich ist. "Unser Team brennt darauf, mit Cylus zusammenzuarbeiten und deren Technologie und Fachkenntnisse zu nutzen, um für unsere Kunden im Transportwesen zusätzlichen Wert zu schaffen."

In einer Zeit, in der das öffentliche Verkehrswesen immer stärker von vernetzten Technologien abhängt und es um Milliarden Fahrgäste und Billionen Dollar geht, ist es von elementarer Bedeutung, dafür zu sorgen, dass die Schieneninfrastruktur ausfallsicher gestaltet ist. Cylus rüstet Fernstrecken und Nahverkehrsstrecken mit bahnbrechenden und effektiven Technologien aus, um deren kritische Systeme vor schienenverkehrsspezifischen Cyberbedrohungen zu schützen.

"Cylus ist begeistert von der Vorstellung, enge Beziehungen zu Thales aufbauen zu können, um Möglichkeiten für Produktsynergien und gemeinsame Angebote zu erkunden und Fachwissen im Bereich Schienenverkehrstechnologie und Cybersicherheit auszutauschen", sagte Amir Levintal, CEO von Cylus. "Die Zusammenarbeit mit Thales, die Nutzung ihres umfangreichen Netzwerks und ihrer weltweiten Niederlassungen und die technischen Fachkenntnisse stellen für Eisenbahnkunden und für beide Unternehmen eine wahre Win-win-Situation dar."

Die erst vor einem Jahr feierlich eröffnete Station F ist der größte Start-up-Campus der Welt. Auf dem Gelände finden sich neben Giganten der Technologiebranche, wie Facebook und Microsoft, Büroräume für 1.000 Start-ups.

Über Thales:

Die Leute, von denen wir alle vertrauensvoll erwarten, dass sie die Welt am Laufen halten, verlassen sich auf Thales. Unsere Kunden treten mit ehrgeizigen Projekten auf uns zu: Sie wollen das Leben der Menschen besser und sicherer machen. Die Kombination der einzigartigen Vielfalt an Fachkenntnissen, Talenten und Kulturen in unserem Team ermöglicht es uns, außergewöhnliche Hightech-Lösungen zu konzipieren und umzusetzen. Lösungen, mit denen die Zukunft bereits heute Wirklichkeit wird. Wir helfen unseren Kunden vom Boden der Weltmeere bis in die Tiefen des Weltalls und des Cyberspace dabei, sich intelligenter mit Dingen auseinanderzusetzen und schneller zu agieren - damit sie mit immer größer werdender Komplexität zurechtkommen und in jeder entscheidenden Situation Herr der Lage bleiben. Mit 65.000 Angestellten in 56 Ländern hat Thales für das Jahr 2017 einen Umsatz von EUR 15,8 Milliarden erzielt.

