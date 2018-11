Die Mission von Proya zum 15-jährigen Jubiläum: Der Welt die "Schönheit von China" zeigen

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Proya (SHA: 603605), das Kosmetikunternehmen Nr. 1 auf dem chinesischen A-Aktienmarkt, hielt am 19. November in Hangzhou sein 15-jähriges Jubiläum unter dem Motto "PROYA 15th Anniversary Gala Beautifying the Future".

Star-Gastaufstellung läutet das nächste Kapitel in Proyas Welt der Schönheit ein.

Proyas Markenbotschafter Li Yifeng und Tang Yan, Proyas Freund der Marke Liu Yinglun, Uzeros Markenbotschafterin Barbie Hsu und eine hochkarätige Besetzung chinesischer Prominenter, darunter Harlem Yu, Jane Zhang, Yu Quan, Hua Shao, MoMo Wu, Fu Disheng, Lil Em und Zhou Shen, waren bei der Feier dabei. Proyas Vorsitzender Hou Juncheng, CEO Fang Yuyou und Vize-Generaldirektor Cao Liangguo überraschten das Publikum mit ihrem Auftritt in "Iron Man"-Anzügen.

Der Präsident der Cosmetica Italia, Renato Ancorotti, und der Bürgermeister der französischen Stadt Chartres, Didier Garnier, sowie führende Persönlichkeiten aus der globalen Kosmetikindustrie überbrachten in vielen Sprachen ihre besten Wünsche für das 15-jährige Bestehen von Proya.

Der Proya Tower wird eröffnet und schafft ein schönes neues Wahrzeichen in Hangzhou.

Bei der Feier, als die Fingerabdruckstrahlen der drei "Iron Men" auf der Großleinwand zusammenkamen, stieg in der Mitte der Bühne langsam eine virtuelle Nachbildung des Proya Towers auf und markierte die offizielle Eröffnung des Gebäudes.

Der Bau des Proya Towers, der sich an der Kreuzung der Straßen Xixi und Gudun befindet, begann am 10. September 2015. Der Proya Tower wurde von dem US-amerikanischen Architekturbüro NBBJ entworfen. Er beinhaltet Baustoffe aus umweltfreundlichen Quellen und besticht durch ein kraftvolles, kulturell bedeutsames Design. Mit 14 Stockwerken über dem Erdboden und 2 Untergrund-Stockwerken umfasst der Proya Tower sechs ausgewiesene Gebäude und Bereiche: ein Gebäude mit einem Schönheitskomplex, einen unverwechselbaren Kosmetik-Erlebnisraum, ein Anti-Aging-Center für plastische Chirurgie, eine Kunstgalerie, einen Open-Air-Musikplatz und ein hochwertiges Bürogebäude sowie das Hauptbürogebäude.

Der Spring Bud Plan beginnt: die ewige Aufrichtigkeit für die Liebe

Als Botschafter der Liebe des Spring Bud Plans startete der Proya-Markenbotschafter Li Yifeng zusammen mit den am Spring Bud Plan teilnehmenden Kindern Veranstaltungen von öffentlichem Interesse, die Teil des Proya & Spring Bud Plans sind.

Seit seiner Gründung hat sich Proya der Sache der Schönheit verschrieben und "den Geist der Schönheit" zu seiner sozialen Verantwortung gemacht. Im Laufe der Jahre hat sich Proya aktiv an gemeinnützigen Kampagnen beteiligt, darunter die Durchführung von sozialen Programmen für Frauen in Partnerschaft mit UN Women, der Bau von Hope-Grundschulen im Rahmen des Projekts Hope, Spenden für erdbebengefährdete Gebiete und die Förderung des Umweltschutzes.

Nach 15 Jahren rascher, zukunftsorientierter Entwicklung und Wachstum hat Proya den Verbrauchern nicht nur die Möglichkeit gegeben, das unbegrenzte Potenzial des Unternehmens wahrzunehmen, sondern auch den Stolz auf die in China hergestellte Kosmetik zu wecken. Mit Blick auf die Zukunft plant Proya, die Bemühungen um die Globalisierung der chinesischen Kosmetikindustrie fortzusetzen, damit die Welt die Macht der "Schönheit von China" sehen kann!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787442/PROYA_ambassadors.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/787443/PROYA_founders.jpg

