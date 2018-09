ADARA ernennt Curtis Nishijima zum Geschäftsführer für den EMEA-Raum

München (ots/PRNewswire) - Reisedatenspezialist stellt früheren Dentsu Aegis- und MediaCom-Profi ein, um das Wachstum in der EMEA-Region zu fördern

ADARA, die Datenlösung für Reisemarken, hat den ehemaligen COO von Amnet Global und früheren Global Client Consulting Partner von MediaCom, Curtis Nishijima, als Geschäftsführer für die EMEA-Region, eine eigens geschaffene Position, eingestellt.

Curtis Nishijima wird für die Festlegung der Vision, der Marktentwicklung und der betrieblichen Anforderungen von ADARA im EMEA-Gebiet verantwortlich sein. Die Geschäfte werden im Vereinigten Königreich und Irland, in Frankreich und den Benelux-Ländern, in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in Skandinavien, Südeuropa und dem Nahen Osten abgewickelt. Er wird in der gesamten Region die strategische Ausrichtung der ADARA-Lösungen für Medien, Datenkooperationen, Einblicke und Messungen für führende Tourismusorganisationen, erstklassige Reisemarken und andere ergänzende Kategorien in der Reisebranche leiten. Die neue Rolle wird den Niederlassungen von ADARA im EMEA-Gebiet mehr Autonomie geben, um ihre eigene strategische Ausrichtung festzulegen und so das beschleunigte Wachstum in dieser sich rasch verändernden Region voranzutreiben.

Curtis Nishijima wird mit Chief Revenue Officer Brandon Meyers in der ADARA-Zentrale in Palo Alto zusammenarbeiten, der weiterhin den täglichen Vertrieb für die globale Division leitet, die auf datengesteuerte, kundenorientierte Geschäftslösungen spezialisiert ist.

ADARA baut auf der weltweit umfassendsten Kooperation für Reisedaten auf und bietet personenbasierte Einblicke und Medienlösungen für Reiseveranstalter, Agenturgruppen und Direktkunden. Kunden erhalten ein wertorientiertes Verständnis ihrer Beziehung zu ihren eigenen Kunden, mit Reisemustern, Trends und Verhaltensweisen von mehr als 750 Millionen monatlichen einzigartigen Reiseprofilen über mehr als 200 der weltweit führenden Reisemarken hinweg.

Layton Han, CEO von ADARA: "Wir freuen uns sehr, dass Curtis Nishijima unser Führungsteam verstärken wird. Dies ist ein entscheidender Moment für unser kontinuierliches Wachstum, und die Rolle, die Herr Nishijima einnehmen wird, bestätigt die Wichtigkeit der globalen Wachstumsstrategie von ADARA. Mit ihm als Führungskraft werden wir die nächste Stufe erreichen, während wir das Geschäft in der gesamten Region ausbauen."

Herr Nishijima bringt eine einzigartige Perspektive ein, da er Erfahrungen sowohl auf Seiten der Medieninhaber als auch der Agenturen hat. Sein globales Talent, Geschäftsergebnisse für Großkunden wie Burberry, Mondelez, Visit Britain, GSK, Sky und Bose zu liefern, wird in Kombination mit der Leistungsfähigkeit der ADARA Reisedaten-Kooperation von großem Wert sein.

Herr Nishijima fügte hinzu: "Ich freue mich sehr über meine neue Aufgabe bei ADARA, die ich als kompetenter digitaler Betreiber und Fachmann im Laufe der Jahre bewundert habe. Das ADARA-Team ist intensiv daran interessiert, großartige Lösungen zu liefern und Produkte anzubieten, die in vielen Kategorien hohes Ansehen genießen werden, und zwar nicht nur in der Reisebranche, sondern auch darüber hinaus. Ich sehe ein enormes Potenzial für alle Lösungen von ADARA und es ist ein Privileg, Teil dieser kontinuierlichen Wachstumsgeschichte zu sein. Ich freue mich darauf, aktiv im Führungsteam mitzuwirken, während wir auf unseren Erfolgen aufbauen."

Zusätzlich zur Ernennung von Herrn Nishijima hat ADARA außerdem Jonathan Hardy zum Geschäftsführer für die APAC-Region ernannt. Herr Hardy kam 2014 zu ADARA, nachdem er zuvor als Sales Strategy Lead für Microsoft in der Region gearbeitet hatte.

INFORMATIONEN ZU ADARA:

ADARA bedient führende Reisemarken durch die Bereitstellung kritischer Informationen, die die Personalisierung und Relevanz während der gesamten Reise des Kunden fördern und zu sinnvolleren und profitableren Beziehungen führen. Diese Erkenntnisse fließen in unsere Datenkooperation ein, die über 200 führende Reisemarken verbindet, um den umfassendsten Überblick über die Reisenden der Welt und ihr Verhalten über Marken, Kanäle und Geräte hinweg zu erhalten. ADARA verändert, wie unsere B2C-Kunden die Erkenntnisse über Verbraucher in jeder Phase nutzen - lernen, handeln, messen und anpassen -, um das Umsatzpotenzial jedes Einzelnen zu erschließen.

ADARA hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, mit weiteren Niederlassungen in den USA sowie in London, Dublin, Barcelona, Paris, Dubai, Singapur, Tokio, Hongkong und Sydney.

