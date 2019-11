parlamind

Chatbot Vicky von parlamind beantwortet bei GewinnArena zuverlässig 50 Prozent aller Kundenanfragen

Bessere Customer Experience durch Künstliche Intelligenz

parlamind, ein führender Anbieter für Künstliche Intelligenz im Kundenservice, hat eigens für GewinnArena einen Chatbot entwickelt, der heute bereits 50 Prozent der Chat-Anfragen der Webseitenbesucher automatisch und zuverlässig beantwortet. "Vicky" betreut die Besucher der Online-Gewinnspielplattform der ProSiebenSat.1 Sendergruppe rund-um-die Uhr und ersetzt seit April 2019 einen zuvor statischen Frage/Antwort-Info-Pool. Das neue interaktive Element der Plattform kommt bei den Gewinnspiel-Teilnehmern nachweislich gut an: Durchschnittlich weit über 3000 Mal wird Vicky derzeit monatlich aufgerufen und entlastet die Service-Mitarbeiter enorm.

"Ziel unserer Idee, bei GewinnArena ein intelligentes Dialogsystem einzuführen, war es natürlich, unsere Plattform insgesamt anwenderfreundlicher zu gestalten und so die Kundenzufriedenheit zu steigern", sagt Benjamin Dörich, Director Commercial Cooperations, SevenOne Media GmbH. "Konkreter sollten unsere Gewinnspiel-Teilnehmer einfacher, möglichst schnell und rund-um-die Uhr Antworten auf ihre Fragen erhalten. Mit der Integration von Chatbot Vicky ist uns das hervorragend gelungen."

"Gerne unterstützen wir Unternehmen dabei, ihren Kundenservice mit unserer KI auf das nächste Level zu heben und effizienter zu werden. Im Fall der GewinnArena entwickelten wir mit dem Kunden gemeinsam die Idee für den Chatbot Vicky", so Dr. Tina Klüwer, CEO der parlamind GmbH. "Damit Vicky möglichst viele Fragen inhaltlich verstehen und dementsprechend korrekt beantworten kann, haben wir dem Chatbot ca. 44 inhaltlich verschiedene Standardfragen inklusive Antworten beigebracht. Das Verstehen der Fragen ist in diesem Prozess natürlich essentiell, daher fütterten wir die KI mit mehreren Tausend sprachlichen Variationen aller Fragen."

Der Chatbot beantwortet inhaltlich substanzielle Standardfragen, mit denen GewinnArena unter anderem den Compliance-Statuten einer Gewinnspiel-Webseite nachkommt. Gleichzeitig sorgen zudem aber auch Small-Talk-Elemente dafür, dass den Kunden die Interaktion mit Vicky Spaß macht und sie länger auf der Webseite verweilen. Neben dieser Hilfe unterstützt der Chatbot den Kundenservice darüber hinaus dadurch, dass die KI automatisch Teilnehmerdaten abfragt und sie erfasst.

Mit seiner gleichnamigen Lösung bedient parlamind die wachsende Nachfrage nach schnelleren Reaktionszeiten und mehr Qualität im Kundenservice. parlamind ist aktuell die einzige Omni-Channel-KI, die Nachrichten nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Deutsch bearbeiten kann - und das auf allen drei Kommunikationskanälen E-Mail, Chat und Telefon.

Über parlamind

parlamind ist ein Berliner Start-up für Künstliche Intelligenz im Kundenservice. Die KI von parlamind versteht eingehende Nachrichten von Kunden auf semantischer Ebene und ermittelt so das Anliegen, den konkreten Inhalt sowie die Stimmung des Kunden in der Nachricht. Mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, geht die KI eigenständig in den Dialog mit dem Kunden und führt schnell dazugehörige Prozesse automatisiert aus. Aktuelle Forschungsergebnisse aus den Bereichen der Computerlinguistik und des maschinellen Lernens bilden dabei die Basis zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der parlamind KI-Technologie. Seit Juli 2018 gehört parlamind zur 4TechnologyGroup. Die 4TechnologyGroup ist ein Zusammenschluss von Technologie-Unternehmen aus dem Kommunikations- und KI-Bereich. Weltweit nutzen Unternehmen in den Bereichen E-Commerce, Informations- und Kommunikationstechnik, Energiewirtschaft und Logistik die KI-Lösungen von parlamind. 26 Mitarbeiter arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Vermarktung dieser einzigartigen Technologie "Made in Germany". www.parlamind.com/de

Über GewinnArena

GewinnArena ist die Online-Gewinnspielplattform von ProSieben, SAT.1, kabel eins, sixx, Sat.1 Gold und ProSieben MAXX. Mit bis zu 50 Gewinnspielen im Monat erwarten Besucher fantastische Preise zu ihren Lieblingsformaten. Der Vorteil: Einmal registriert können User an den TV-Gewinnspielen mit den gleichen Chancen von überall aus online mitmachen. So entgeht kein Spiel.

