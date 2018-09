In nur neun Jahren ein entscheidender Schritt nach vorne: Großer Durchbruch bei der Entwicklung des IoT in Wuxi

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Die World Internet of Things Expo 2018, eine wichtige Plattform zur Vorstellung der neuesten Errungenschaften des "Internet der Dinge" (IoT), findet vom 15. bis 18. September statt. Über 30 Akademiker der Chinese Academy of Sciences and Engineering, eine Reihe ausländischer Akademiker und 35 Unternehmen der Top 500 werden sich in Wuxi treffen. Nach Jahren der Kultivierung hat sich das IoT zu einer "Perle" von Wuxi entwickelt. 2017 betrug das industrielle Betriebsergebnis 243,7 Mrd. Yuan, fast die Hälfte des Ergebnisses der Provinz Jiangsu.

Das IoT gilt nach Computern und dem Internet als die "dritte Welle". Dank der Sensorforschung und der technologischen Akkumulation der integrierten Schaltungsindustrie wurde Wuxi 2009 mit dem Bau des Zentrums "Experience China" beauftragt. Die IoT-Entwicklung von Wuxi erhielt im Jahr 2015, nach anfänglichen Sondierungen, einen deutlichen Aufschwung. Wegen der Konvergenz von IoT und neuen Informationstechnologiebranchen wie Cloud Computing und Big Data konnte Wuxi in den vergangenen drei Jahren eine Reihe neuer Produkte und Technologien entwickeln.

NarrowBand-IoT wird in Wuxi für kommunale Versorgungsbetriebe und Smart City-Anwendungen eingesetzt. In Tiefgaragen können Besitzer ihr Auto leicht lokalisieren oder leere Parkplätze finden. Heute gibt es in Wuxi über 2.000 Unternehmen und 180.000 Mitarbeiter im Bereich IoT.

In diesem Jahr hat Wuxi die Mischung aus IoT und Produktionsnetzwerk weiter vertieft und sich auf die Organisation von 100 Unternehmen konzentriert, die intelligente Fertigungsdiagnosen durchführen. Viele Unternehmen sind sich inzwischen der Vorteile von intelligenter Produktion bewusst. Die Anzahl der Mitarbeiter in der Fertigungsanlage der Wuxi Daika Wheel Manufacturing Co. Ltd. wurde von 800 auf 300 reduziert und die jährliche Pro-Kopf-Produktion von 4.300 auf 10.000 erhöht. Das IoT ist außerdem eng in die Stadtentwicklung eingebunden. In der IoT-Stadt Hongshan ist überall der solarbetriebene intelligente Mülleimer zu sehen. Wenn sich Müll nähert, öffnet sich die Mülltonnentüre und startet automatisch die Desodorierung. Wuxi hat über 300 Demonstrationsprojekte für IoT-Anwendungen implementiert, darunter 21 Projekte auf nationaler Ebene.

Zhou Wendong, der Direktor der Wuxi-Kommission für Wirtschaft und Informationstechnologie, sagte, dass das IoT zu einem neuen Gen und Pfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung von Wuxi geworden sei. Auch in Zukunft wird es bei Schlüsseltechnologien und Geschäftsmodellen führend sein.

Links zu den Bildanhängen:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=319374

Pressekontakt:

Frau Shen

Tel.: +86-25-83109616

Original-Content von: The Organizing Committee of 2018 World Internet of Things Expo, übermittelt durch news aktuell