HyperSat LLC startet weltweit erste kommerzielle Zusammenstellung von Hyperspektral-Satelliten für hochauflösende Erdaufnahmen

New York (ots/PRNewswire) - HyperSat LLC hat sich Anschubfinanzierung in Höhe von 85 Millionen US-Dollar von einem Konsortium aus Kapitalgebern unter Führung der Incentrum Group gesichert, mit deren Hilfe die Entwicklung und der Start der weltweit ersten kommerziellen Konstellation von Hyperspektral-Satelliten für hochauflösende Aufnahmen finanziert werden sollen.

HyperSat LLC wird die Beschaffung von zwei Satelliten für eine erdnahe Umlaufbahn, die mehr als 200 Spektralbänder mit einer Bodenpixelgröße von unter 10 Metern aufnehmen können, demnächst abschließen. Die zwei Satelliten werden den Grundstock für eine aus anfangs voraussichtlich sechs Hyperspektral-Satelliten bestehende Flotte bilden. Es wird erwartet, dass die beiden ersten Satelliten 2020 im Orbit sein werden.

Der weltraumgestützte HYPERSATSM-Hyperspektral-Fernerkundungsdienst nutzt ein Spektrometer, das auf einem Satelliten-Bus die Erde umkreist, um aneinander grenzende Spektralbänder, die von der Erdoberfläche zurückgespiegelt werden, zu messen und die Informationen in 3D Datenwürfeln zu erfassen. Alle Objekte, Materialien und Vorgänge haben eine unterscheidbare Spektral-Signatur, wodurch sie in diesen Datenwürfeln mithilfe einer Machine-to-Machine-Analyse identifiziert werden können. Dadurch ist es möglich, ihr Vorkommen oder Vorhandensein an bestimmten Standorten auf der Erde vom Satellit aus mit großer Genauigkeit zu ermitteln.

Derek Woods, Gründer und CEO von HyperSat LLC, sagte dazu: "Die Finanzierung von HyperSat stellt einen wichtigen Entwicklungsschritt im Bereich der Erdbeobachtung dar, weil sie uns erlaubt, der erste Anbieter einer qualitativ hochwertigen, hochauflösenden und kostengünstigen Hyperspektral-Bildgebung und -Analyse zu sein. Wir werden Regierungen und Behörden sowie Kunden aus den Bereichen Land- und Forstschaft, Energie und Bergbau sehr genaue Hyperspektral-Daten schneller und kostengünstiger zur Verfügung stellen können, als es durch andere Technologien bisher möglich war. Im Laufe der Zeit wird HyperSat LLC eine umfangreiche Bibliothek mit Hyperspektral-Aufnahmen aufbauen, die die wichtigsten Standorte weltweit abdecken wird."

Admiral James Stavridis (i.R.), designierter Aufsichtsratvorsitzender der Muttergesellschaft von HyperSat LLC, fügte hinzu: "HyperSat wird die Regierung der Vereinigten Staaten und seine Verbündeten mit auftragskritischen Informationen versorgen, die ein breites Anwendungsspektrum, von Geheimdiensten, Militär, Strafverfolgung bis hin zu Umweltschutz und Einsätzen für den Zivilschutz, haben. Ich freue mich darauf, einem Unternehmen vorsitzen zu dürfen, das hervorragende Hyperspektral-Aufnahmen den öffentlichen und privaten Sektoren verfügbar machen wird, und das zu einer Zeit, in der es eine erhebliche Nachfrage nach solchen Informationen gibt."

Der Aufsichtsrat der Muttergesellschaft von HyperSat LLC besteht aus Admiral Stavridis (Vorsitzender), ehemaliger 16. Supreme Allied Commander der NATO, Letitia Long, ehemalige 5. Direktorin der National Geospatial-Intelligence Agency, Geoffrey D. Fink, der vorher im Vorstand von Eutelsat SA und zahlreichen anderen Technologieunternehmen tätig war und einer der Gründungspartner von Incentrum ist, Lars Andersson, ein Gründungspartner von Incentrum, sowie Herr Woods.

Der Abschluss dieser Transaktion unterliegt den Genehmigungen der zuständigen Behörden.

Informationen zu HyperSat LLC:

HyperSat LLC hat eine Zulassung der NOAA erhalten sowie Geldmittel, durch die das Unternehmen als erster kommerzieller Anbieter hochauflösende Aufnahmen von Hyperspektral-Satelliten bereitstellen kann. HyperSat LLC wird schon bald differenzierte Informationen, Einblicke und Lösungen für Kunden aus den Bereichen Umweltüberwachung, Landwirtschaft, Öl und Gas, Versicherungen, Bergbau, Strafverfolgung, Katastrophenhilfe sowie Verteidigung und Geheimdienste anbieten.

Informationen zur Incentrum Group:

Incentrum ist eine global tätige Merchant Bank mit Sitz in New York City. Branchenschwerpunkte sind Technologie, Gesundheitsbranche/Life Sciences und Materialwissenschaften. Incentrum verfolgt Private Equity Investitionen und steht einer ausgewählten Gruppe von Unternehmenskunden als strategischer Finanzberater zur Seite. Die Spezialisierung auf Strategie und Industriesektoren, langfristige Beziehungen zu führenden Unternehmen und ein Beraterstab aus leitenden Führungspersönlichkeiten ermöglichen uns, differenzierte Lösungsansätze und Transaktionsideen zu finden. Die Partner von Incentrum sind erfahrene Investmentbanker, Private Equity Investoren und Führungspersönlichkeiten aus relevanten Industriebranchen mit breit aufgestellter Expertise in Finanzierungen, Transaktionsstrukturierung und Unternehmensleitung. Incentrum ist eine Partnerschaft und rekrutiert Mitarbeiter, die sich durch hohe Integrität, Kompetenz und Erfahrung auszeichnen. www.incentrumgroup.com

