Alternative Lösungen für Lebensmittelfrische, Tierfutter und Herbizide mit Hauptpreisen beim FoodBytes! London geehrt

London (ots/PRNewswire) - Rootwave, Mimica und Biokind räumen als Sieger beim London-Debüt des Pitch-Wettbewerbs für den Lebensmittel- und Agrarsektor ab

20 hochspannende Start-ups aus dem Lebensmittel- und Agrarsektor wagten sich beim FoodBytes! London auf die Bühne, um wegweisende Lösungen für die globalen Herausforderungen bei der Nahrungsmittelproduktion zu präsentieren. Vor einer Jury, die aus Preisrichtern, Unternehmen und Investoren bestand, setzten sich Rootwave, Mimica und Biokind mit ihren Konzepten beim Londoner Debüt der Rabobank-Veranstaltung durch. Die glücklichen Sieger konnten sich über drei Top-Auszeichnungen für ihre Produkte und Technologien freuen, die Alternativen in den Bereichen Herbizide, Tierfutter und Kennzeichnung des Verfallsdatums bieten.

Die Sieger werden von Mentoren, Branchenkontakten und einem Unterstützungsnetzwerk profitieren können, um ihr Unternehmen in die nächste Phase zu führen, inklusive fachkundige Beratung durch die FoodBytes! Sponsoren, und dürfen darüber hinaus ihren Pitch bei Rabobanks European Client Event im Mai 2019 vorstellen.

Judges' Choice Award (Produktinnovation, Zugkraft im Markt, Teamerfahrung und Fokus auf Nachhaltigkeit): Rootwave

Das Unternehmen wurde für den bahnbrechenden Ansatz, Elektrizität zur Unkrautvernichtung einzusetzen, und seine skalierbaren und nachhaltigen Herbizid-Alternativen prämiert.

People's Choice Award (Publikumspreis): Mimica Lab

Mimica arbeitet an einer leicht leicht zugänglichen und erschwinglichen Haltbarkeitskennzeichnung für verderbliche Produkte aller Art und will sich zum weltweit anerkannten Garant für Frische bei Industrie, Verbrauchern und Communities entwickeln.

Highly Commended Award (von den Juroren ausgewählt): BiokindDer Produzent stellt nachhaltiges Proteinfutter für Akquakultur, Nutztiere und Haustiere her.

Im Pitch waren folgende 20 Unternehmen:

3,5 Minuten: Connnectera, Trapview,ViroVet,Ubiqutek / Rootwave (AgTech); Mimica Lab, Easilys, SwissDeCode, TIPA (FoodTech); Yooji, Creative Nature (CPG).

1,5 Minuten: BeeHero, Earth Rover, EggXYt (AgTech); InnovoPro, Provenance, OddBox, SafetyNet Technologies (FoodTech); Biokind, Garcon Wines, Sea Chips (CPG).

FoodBytes! London findet mit Unterstützung von ADM, Dairy Crest, Watson Farley & Williams LLP und Bühler Group statt.

FoodBytes! ist im September 2019 in Berlin am Start! Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an, um näheres zu den Bewerbungskriterien zu erfahren. Folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, Instagram und LinkedIn, oder über #foodbytes.

FoodBytes! By Rabobank

FoodBytes! ist ein Pitch-Wettbewerb der nächsten Generation, der darauf abzielt, die bahnbrechendsten Start-ups im Lebensmittel- und Agrarsektor zu entdecken, und ihnen genau die Mentoren und Verbindungen zu vermitteln, die sie für ihr weiteres Wachstum brauchen. Seit Einführung des Events im Jahr 2015 standen bereits 210 Start-ups mit ihrem Pitch auf der FoodBytes! Bühne. Über 1.700 Start-ups aus 40 Ländern haben sich beworben, an den Events in Nordamerika, Europa und Australien nahmen mehr als 3.800 Menschen teil.

FoodBytes! ist Teil der Rabobank-Initiative Start-up-Innovation und wird von einem globalen Team in New York City und Utrecht, Niederlande, geleitet. Die Rabobank ist eine der führenden Banken im Agrar- und Lebensmittelsektor und bietet sektorspezifische Expertise, strategischen Rat und maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Kunden der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette. Die Rabobank ist davon überzeugt, dass Nachhaltigkeit und Innovation zur Förderung einer florierenden Agrar- und Lebensmittelwirtschaft unabdingbar sind, um die wachsende Weltbevölkerung ernähren zu können - ein Leitgedanke der Rabobank Banking for Food-Vision, bis 2050 gemeinsam eine bessere Welt zu schaffen.

Pressekontakt:

Für Presseinformationen

Pitch-Videos

Interviews oder Fotos wenden Sie sich bitte an Melanie Rawlings:

melanie@mrawcomms.co.uk / +44 (0) 7388 662 147

Original-Content von: FoodBytes! By Rabobank, übermittelt durch news aktuell