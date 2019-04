Isola Group

Isola ernennt Sean Mirshafiei zum neuen Chief Sales and Marketing Officer

"Sean verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Elektronik- und Galvanikindustrie und übte Rollen im strategischen Marketing und Produktmanagement aus", sagte Travis Kelly, Vice Chairman und CEO von Isola (Global Chief Operating Officer von Cerberus Operations and Advisory Company). "Seans Wissen und Erfahrung, gepaart mit dem Respekt, den er in der Branche erworben hat, werden dazu beitragen, unser Managementteam zu stärken und unseren Fokus darauf zu richten, weiterhin profitables Wachstum bei Isola zu erzielen."

Sean war von 2000 bis 2009 zunächst bei Isola tätig. 2009 verließ er das Unternehmen, um verschiedene Funktionen im Bereich Produktmanagement und Marketingstrategie bei Rogers Corporation und MacDermid Enthone zu übernehmen. Im Jahr 2017 kehrte er als VP Global Marketing zu Isola zurück.

Sean hat einen Bachelor of Science in Chemical Engineering von der California State Polytechnic University und einen Master of Business Administration von der University of Southern California.

About Isola

Isola Group mit Sitz in Chandler, im US-Bundesstaat Arizona, ist ein weltweit agierendes Unternehmen im Bereich Materialwissenschaften mit Schwerpunkt auf Design, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von kupferplattierten Laminaten und dielektrischen Prepreg-Materialien zur Herstellung hochentwickelter mehrlagiger Leiterplatten. Die äußerst leistungsfähigen Materialien des Unternehmens werden in anspruchsvollen elektronischen Anwendungen in den Bereichen Kommunikationsinfrastruktur, Cloud-Computing, Automobil, Militär und der Medizin, Luft- und Raumfahrt verwendet. Isola hat über 1600 Mitarbeiter, die im technischen Support, Vertrieb, der Fertigung und F&E-Einrichtungen in Asien, Europa und Nordamerika tätig sind. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website Website unter http://www.isola-group.com/ .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dennis Flynn,Isola Group Director of Communications: DENNIS.FLYNN@ISOLA-GROUP.COM 480-521-4511

