Spielzeuge der Zukunft | Robotix enthüllt weltweit erstes bildschirmloses Tech Toy

Cambridge, Massachusetts und London (ots/PRNewswire) - Robotix kündigt die globale Einführung von Taco Playbits auf der Indiegogo Crowdfunding-Plattform an.

Taco Playbits ist ein greifbar kodierbares, bildschirmloses und selbstlernendes STEM-Spielzeug für Kinder von 3 bis 8 Jahren.

Taco Playbits, ein intelligentes, vernetztes Spielzeug, das kleine Kinder dabei unterstützt, wichtige Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts, wie Rechnen, Lesen, Schreiben, gemeinschaftliches Lernen, kodieren usw. durch einen praktischen und magischen Lernprozess zu wecken. Es besteht aus einem bildschirmlosen "Zauberstab" sowie "Hinweissymbolen", die mit patentierter Technologie Kinder durch fantasievolles Spielen dazu animieren, sich einer Sache mit Spaß zu widmen. Die Symbole sind ganz einfach mit dem Stab zu berühren, um Musik zu spielen, Zahlenspiele zu lösen, Englisch zu lernen und vieles mehr.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/742921/Taco_Playbits_Robotix.jpg )

Taco Playbits wurde nicht nur für Kinder entwickelt. Eltern und Erzieher können ihre eigenen Fragen in der Sprache ihrer Wahl aufnehmen, um zusätzliche einzigartige Herausforderungen zu schaffen. Das Spielzeug ist mehrsprachig, so dass Kinder in jeder Sprache und mit jedem Akzent spielen und lernen können. Zudem ist es für Blindenschrift kompatibel, um selbstlernendes Lernen für blinde und sehbehinderte Kinder zu ermöglichen.

"Taco Playbits - von Kindern geliebt und Eltern geschätzt. Eltern suchen nach neuen Möglichkeiten, ihre Kinder beim spielerischen Lernen zu unterstützen und sie gleichzeitig von bildschirmbasierten Geräten fernzuhalten. Taco Playbits ist ein magisches, bildschirmloses Kodierspielzeug, das Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dabei unterstützt, das ABC zu lernen, Zahlenspiele zu spielen und ihre eigenen Musikstücke zu machen. Eltern wird die Aufmachung von Taco Playbits gefallen - ein selbstlernendes STEM-Spielzeug, das Kinder ermutigt, in ihrem Tempo Lese- und Rechenfähigkeiten aufzubauen und sie gleichzeitig in lustige Spiele und Herausforderungen einbindet", so Ramana Prasad | Chairman Robotix Learning Solutions Pvt. Ltd.

Taco Playbits wird ab 49,00 USD über Indiegogo erhältlich sein, wobei die Produkte voraussichtlich im November 2018 - rechtzeitig vor Weihnachten - ausgeliefert werden.

Robotix wurde 2010 gegründet, um Kindern spielerische und kraftvolle Lernerfahrungen zu ermöglichen, die das Lernen zum Vergnügen machen und Kindern Fähigkeiten vermitteln, die im 21. Jahrhundert relevant sind. Mit langjähriger Unterrichtserfahrung in den Bereichen STEM, Robotik und Kodierung in K-12-Schulen brachte Robotix 2015 das Spielzeug Phiro Educational Robotic auf den Markt, das erfolgreich über Kickstarter finanziert wurde. Phiro wurde von Intel zu einem der Produkte von "America's Greatest Makers" (Amerikas größten Machern) gezählt.

Weitere Informationen unter https://www.robotixedu.com/ oder über Facebook, Instagram und Twitter

Pressekontakt:

Ramana Prasad

Managing Director

rp@robotixedu.com

Telefon: +91-44-4260-7521



Original-Content von: Robotix Learning Solutions Private Ltd., übermittelt durch news aktuell