Software Lösung zur EU-DSGVO

Datenschutzmanagement / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/131994 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/impetus Unternehmensberatung GmbH/SasinParaksa - Istock Photo" Bild-Infos Download

Eschborn (ots) - Seit dem Stichtag der Umsetzung der EU-DSGVO können verschärfte Sanktionen bei Verstößen verhängt werden. Unternehmensweite Transparenz und vielfältige IT-Anpassungen sind nötig. Eine neue IT-Lösung aus Eschborn macht beides einfach möglich.

Unternehmensinhaber fragen sich in diesen Wochen und Tagen:

- Wie werden bei uns personenbezogene Daten eigentlich technisch erfasst, verarbeitet und gespeichert? - Was alles zählt zu den personenbezogenen Daten? - Wo in unseren Anwendungen und Systemen befinden sich welche Daten wann in welchem Format? - Wie kann die Löschung in allen beteiligten Systemen nachweisbar erfolgen? - Wenn es Kontrollen durch Aufsichtsbehörden gibt, wie können wir dokumentieren, dass wir personenbezogene Daten entsprechend Art. 17 EU DSGVO ("Recht auf Löschung") gelöscht haben?

Zentral steuernde Software für Umsetzung der DSGVO unverzichtbar:

- Unüberschaubar viele Anwendungssysteme enthalten und verarbeiten in Unternehmen personenbezogene Daten: ERP-Systeme, Buchhaltung, HR-System, CRM-System, DMS, Kampagnen-System usw. - Kein Unternehmen wird wegen der DSGVO eine eigene Abteilung für manuelle Datensuche, Datenlöschung und Dokumentation einrichten. - Dennoch bestehen bestimmte Pflichten. Am einfachsten können diese mit einer zentralen Software erfüllt werden, die alle Vorgänge der Aufbewahrung, der Anonymisierung, Sperrung und Löschung personenbezogener Daten steuert und dokumentiert. - Nur so lassen sich bei einem Audit alle Datenereignisse vollständig und über Systemgrenzen hinweg darstellen und dokumentieren.

Erste IT-Lösung aus Eschborn zur rechtssicheren Umsetzung von Artikel 17:

Artikel 17 der EU-DSGVO regelt die Löschpflichten (Recht auf Vergessen werden). Das System CDMS erledigt für Unternehmen die Steuerung und Überwachung der Löschpflichten nach Artikel 17. Alle notwendigen Informationen werden im zentralen Repository von CDMS gesammelt und verarbeitet.

Jederzeit behördentauglich aufrufbar:

- Einhaltung von Vorschriften der EU-DSGVO - Überwachung von Löschaufträgen / Löschfristen wie Legal Hold - Vollständige Datentransparenz - Dokumentations- und Nachweispflicht - Hohe Produktivität und Verfügbarkeit - Auditkonform durch enthaltenes Kontrollsystem - Betriebs- und Prozesssicherheit - Maximale Flexibilität

Pressekontakt:

impetus Unternehmensberatung GmbH

Aylin Yildirim

069713749990

Aylin.yildirim@impetus.biz

Original-Content von: impetus Unternehmensberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell