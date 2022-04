Yard Force

Yard Force 40V Akku-Rasentrimmer erhält "Sehr gut" in der Heimwerker Praxis Vergleichstest

Willich, Deutschland (ots/PRNewswire)

Yard Force ist bisher vornehmlich mit gut gemachten Rasenrobotern bei uns aufgefal- len. Rasenpflege ist definitiv eine der Kern- kompetenzen der Marke, die auch diverse andere Gartengeräte im Angebot hat: Ra- senmäher, Kettensägen, Teleskop Astsägen, Freischneider, Rasentrimmer, Heckensche- ren, Teleskop-Heckenscheren, Laubbläser und –sauger, Häcksler, Vertikutierer und Schneefräsen.

Ausstattung Den Yard Force LT G33AW kann man am besten als großen Rasentrimmer charakte- risieren. Der Motor sitzt vorne am Kopf, der Kopf ist in der Neigung verstellbar und lässt sich zum Kantenschneiden in die Vertikale schwenken. Das Gerät besitzt einen Pflan- zenschutzbügel, der Schnittkreis lässt sich zwischen 330 und 380 Millimetern variie- ren. Das ist quasi Vollausstattung. Einzig die Möglichkeit, die Griffe zu verstellen, fehlt. Dafür liegt der Maschine ein gutes Gurt- system bei.

Praxis Wie zu erwarten eignet sich der Yard Force LT G33AW sehr gut für den Einsatz am und um den Rasen. Dank guter Ergonomie setzt man ihn auch gerne in größeren Be- reichen ein. Die leichte Hecklastigkeit der Maschine kann man durch entsprechende Handhabung gut ausgleichen. Da er ver- gleichsweise kräftig ist, kann man ihn auch auf Wiesen einsetzten. Wobei die Beschränkung hier Bewuchs

mit kräftigeren Stielen ist. Diese Limitierung teilt er mit allen Trimmern des Testfeldes, die keine Möglichkeit bieten eine Messerscheibe zu montieren. Bei der Ar- beit ist uns ansonsten aufgefallen, dass der Yard Force LT G33AW zu den etwas lauteren Maschinen des Testfeldes gehört.

Fazit Mit dem LT G33AW bietet Yard Force einen großen Akku-Freischneider an, des- sen Einsatzschwerpunkt bei Aufgaben rund um den gepflegten Rasen liegt.

