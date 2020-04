Yard Force

Fernsehgärtner und staatlich geprüfter Gartenbauer David Domoney schließt sich mit Yard Force(R) UK zusammen, um ihr Sortiment an elektrischen Gartengeräten für Hobbygärtner zugänglich zu machen

Die Wahl elektrischer Gartengeräte kann ein schwieriges Unterfangen sein. Viele Gärtner entscheiden sich dagegen, ihren Grünflächen den letzten Schliff zu verpassen, da es ihnen sowohl am Wissen als auch am Selbstbewusstsein fehlt, die passenden Produkte für die zu erledigenden Aufgaben zu erwerben und einzusetzen. David Domoney erhofft sich von seiner Partnerschaft mit Yard Force®, Hobbygärtner mit unterschiedlichen elektrischen Gartengeräten vertraut zu machen, die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit sowie eine hohe Leistungsstärke versprechen, um so den Mythus um elektrische Werkzeuge aus der Welt zu schaffen. "Es ist wie mit allen Anliegen, die mit dem Garten zu tun haben: Sobald man weiß, wie eine Tätigkeit verrichtet werden soll, wird sie zum Kinderspiel. Indem wir verstehen, wie wir unsere Gärten ordnungsgemäß zu versorgen haben und elektrische Werkzeuge dort einsetzen, wo sie benötigt werden, wird die Zeit, die wir im Garten verbringen, weitaus angenehmer. Wir können neue Gärtnereitechniken erlernen und sehen uns gesunden und gepflegten Gärten gegenüber", erklärte David.

Yard Force® ist eine international anerkannte Marke, hinter der sich jahrelange Industrieerfahrung und Expertise verbergen. Victoria Rimmington, Marketingleiterin der Marke, fügte hinzu: "Die Nutzung eines bekannten Namens zur Repräsentation unserer Marke schafft das Vertrauen, das wir in unsere Produkte und deren Leistung haben. Wir freuen uns sehr, Menschen gemeinsam mit David dazu zu ermutigen, mehr Zeit außerhalb ihrer vier Wände zu verbringen und sie ihre Gärten mit ein klein wenig Unterstützung von Yard Force mit Freude transformieren zu lassen."

David fuhr fort: "Es ist immer eine gute Sache, Menschen zu positiveren Erfahrungen mit der Gärtnerei zu verhelfen. Dies erreichen wir durch praktische Tipps, die Hobbygärtnern dazu verhelfen, das Beste aus ihren Gärten herauszuholen und jene Werkzeuge einzusetzen, die ihnen mühelos zu großen Erfolgen verhelfen. Je vertrauter wir mit dem Umgang mit professionellen elektrischen Werkzeugen werden, desto mehr Zeit haben wir, uns an unseren Gärten zu erfreuen.

Um dies zu erreichen, möchte ich drei praktische elektrische Gärtnereiwerkzeuge demystifizieren. Hierbei handelt es sich um den Cordless Lawnmower, den 20V AquaJet Pressure Cleaner sowie den Compact 280R Robotic Lawnmower mit i-Radar-Technologie. Für mich zeigen diese drei innovativen Produkte klar, wie aufregend Gartenarbeit sein kann. Diese Geräte sind bahnbrechend, unabhängig davon, ob man Neuland betritt oder bereits ein alter Hase ist."

Durch eine Reihe lehrreicher Videos, professionelle Garten-Tipps und spannende Wettbewerbe soll die Partnerschaft sowohl Nachwuchsgärtner als auch Experten dazu ermutigen, sich in die Natur zu begeben, ihren Gärten ein wenig Liebe und Zuneigung zukommen zu lassen und genau herauszufinden, auf welche Weise elektrische Gartenwerkzeuge ihnen dazu verhelfen können, ihren Gärtnerei-Kniffen den letzten Schliff zu verpassen.

Informationen zu David Domoney:

David Domoney ist ein erfahrener Fernsehmoderator zum Thema Gartenbau und moderiert aktuell ITVs 'Love your Garden'. Zusätzlich ist er als Fernsehgärtner der ITV-Sendung 'This Morning' tätig. David verfasst für jede Ausgabe des Sunday Mirror und Grow Your Own eine Kolumne zum Thema Gartenbau. Er wurde mit 30 RHS-Medaillen ausgezeichnet, zu denen zwei Trophäen in der Kategorie Best in Show gehören, und erhielt darüber hinaus den Prince Edward Award for Horticulture Excellence. David ist nicht nur Mitglied des Chartered Institute of Horticulture, sondern agiert zugleich als Vordenker bei großbritannienweiten Gartenbau-Wettbewerben wie Cultivation Street und Young Gardeners of the Year.

www.daviddomoney.com

Informationen zu Yard Force:

Wir von Yard Force geben mit Stolz unsere Partnerschaft mit dem erfahrenen Gartenbau-Fernsehmoderator David Domoney bekannt, um unserem Sortiment an innovativen, langlebigen und leistungsstarken Elektrogartengeräten mehr Nachdruck zu verleihen.

David wurde durch die Moderation von ITVs beliebtester Gärtnerei-Sendung 'Love your Garden' bekannt und ist zugleich als sendereigener Moderator zum Thema Gartenbau von ITVs am Vormittag ausgestrahltem Flagship-Programm 'This Morning' tätig.

Davids 40-jährige Erfahrung im Bereich Gartenbau sowie sein dynamisches und enthusiastisches Wesen machten ihn zum idealen Kooperationspartner für die Förderung unserer innovativen Qualitätsprodukte.

Die Nutzung eines bekannten Namens zur Repräsentation unserer Marke schafft jenes Vertrauen, das wir in unsere Produkte und ihre Leistung haben.

Im Laufe des Jahres werden wir eng mit David zusammenarbeiten, um professionelle Gärtnereitipps für alle diejenigen bereitzustellen, die im Garten aktiv sind. Wir erstellen eine Reihe lehrreicher Videos, die darauf ausgerichtet sind, Sie und Ihre Familien wieder mehr Zeit unter freiem Himmel verbringen zu lassen und verteilen spannende WERBEGESCHENKE zu ausgewählten Produkten. Um bei diesen Werbeaktionen gewinnen und auf sie zugreifen zu können, haben wir einen besonderen Gutschein-Code kreiert, der Ihnen ganzjährig zu Preisnachlassungen und zusätzlichen Extras verhilft!

MELDEN SIE SICH AUF

www.yardforce.eu/en/david AN, UM DEN GUTSCHEINCODE ZU ERHALTEN.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1099164/Yard_Force_UK.jpg

