Vorbestellungen für die SNK NEOGEO mini International in Europa beginnen

Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - Die SNK Corporation gab heute bekannt, dass die "SNK NEOGEO mini International" - eine neue Spielkonsole der Marke SNK, die ihr 40. Jubiläum feiert - am 10. September 2018 in Europa vorbestellt werden kann. Hier die Verkaufsinformationen:

Zubehör für die NEOGEO mini, darunter Gamepads (sowohl in Weiß als auch Schwarz), Aufkleber und ein HDMI-Kabel (für die Nutzung am Fernseher) kann ebenfalls über lokale Vertriebskanäle vorbestellt werden.

Die "NEOGEO mini" ist eine Spielkonsole mit 40 von SNKs erfolgreichsten Spieltiteln. Alle Spieltitel wurden aus der "NEOGEO"-Spieleplattform aus den 1990er Jahren ausgewählt. Die Konsole hat ein 3,5 Zoll großes LCD-Display, sodass man mit ihr spielen kann, ohne sie an einen Fernsehschirm anschließen zu müssen. Spieler können sich mit der NEOGEO mini an klassischen NEOGEO-Titeln erfreuen.

Offizielle Website für die NEOGEO mini:

https://www.snk-corp.co.jp/cn/neogeomini/

Produktinformationen

- Name des Produkts: NEOGEO mini International - Zahl der enthaltenen Titel: 40 - Größe des LCD-Displays: 3,5 Zoll - Größe/Gewicht des Geräts: 108 mm breit × 135 mm tief × 162 mm hoch / 390 g - Zubehör: Lightning-auf-USB-Kabel (Typ C) *Stromadapter nicht inbegriffen - Output: HDMI-Output (zur Nutzung am Fernseher), Kopfhörer-Output, Joystick-Output x 2

