Evergreen Pacific Reinsurance Company ist die erste Rückversicherungsgesellschaft auf dem Markt, die Cannabinoid-Therapeutika in der Krankenversicherung abdeckt

Cayman-Inseln (ots/PRNewswire) - Evergreen Pacific Reinsurance Company Limited ("Evergreen Pacific") gibt bekannt, dass es nun eine Rückversicherung für medizinisch verordnete cannabinoid-therapeutische Behandlungen anbietet, die von den Krankenversicherungsplänen abgedeckt werden.

Evergreen Pacific begrüßt Anfragen von Versicherungsgesellschaften nach ihrem neuen schlüsselfertigen Krankenversicherungsangebot, das die Kosten von medizinischem Cannabis abdeckt, das im Rahmen von Krankenversicherungsplänen verabreicht wird.

Cannabinoid-Therapeutika stellen in etlichen Ländern auf der ganzen Welt ein zukünftiges Versicherungssegment mit sich rasant entwickelnden regulatorischen und rechtlichen Rahmenwerken dar. Als Reaktion auf die Anforderungen des Marktes suchen die Versicherer in diesen Ländern nach Lösungen, um die Krankenversicherungspläne zu ergänzen und gleichzeitig die hohen Vorkosten zu verwalten, die typischerweise mit cannabisbasierten therapeutischen Behandlungen verbunden sind.

Paul Laverty, Präsident von Evergreen Pacific, kommentierte: "Wir freuen uns, als Erster den Versicherern eine innovative schlüsselfertige Lösung anbieten zu können, die den Arbeitgebern mehr Flexibilität und Kosteneinsparung und gleichzeitig den Mitarbeitern bessere medizinische Ergebnisse bietet."

Er fügte hinzu: "Die voll integrierte Lösung von Evergreen Pacific vereint multidisziplinäre medizinische Dienstleistungen, Aus- und Weiterbildung und einen ersten E-Commerce-Markt für Gesundheits- und Wellnessprodukte und -dienstleistungen. Darüber hinaus wollen wir unsere Lösung erweitern, um ein integriertes Forderungsmanagement für vorab autorisierte verschreibungspflichtige Medikamente mit unter anderem Buchhaltung, Workflow, Vorab-Autorisierungsverfahren, Behandlungsprotokolle und Patientenfallmanagement bereitzustellen. Diese integrierte Herangehensweise wird zu besseren Preisen und besseren Ergebnissen für die Patienten führen."

Über die Evergreen Pacific Reinsurance Company Limited

Evergreen Pacific Reinsurance Company ist ein auf den Cayman-Inseln lizenziertes Rückversicherungsunternehmen, das globalen Versicherungsgesellschaften hochinnovative Produkte und Dienstleistungen anbietet.

Die Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen kein Angebot zur Ausgabe von Wertpapieren der Evergreen Pacific Reinsurance Company Limited oder ihrer verbundenen Unternehmen oder zur Veranlassung einer solchen Ausgabe oder eine Aufforderung zur Veröffentlichung eines ein solchen Angebots dar. Die darin enthaltenen Informationen stellen keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar und sollten nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung dienen. Die Ansichten, Meinungen und Ratschläge in dieser Pressemitteilung werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Es werden keine ausdrücklichen oder impliziten Behauptungen gemacht oder Garantien in Bezug auf die Fairness, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen, Meinungen und Schlussfolgerungen gegeben, die in dieser Nachrichtenveröffentlichung enthalten sind. Außer den Aussagen über historische Tatsachen kann diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Stellungnahmen und Einschätzungen des Managements zum Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen gemacht werden, und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesagt wird. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Aktien in den Vereinigten Staaten oder an Personen dar, die im Auftrag oder zum Nutzen einer Person in den USA handeln, wie dies in der Verordnung S des US-Wertpapiergesetzes von 1933 (novelliert im "Securities Act") definiert ist, oder in irgendeinem anderen Rechtssystem, in dem ein solches Angebot illegal wäre. Die Aktien von Evergreen wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Lesley Thompson, Evergreen Pacific Reinsurance Company, C/o Maples Fiduciary Services, +1-345-814-5814, Lesley.thompson@maplesfs.com

Original-Content von: Evergreen Pacific Reinsurance Company, übermittelt durch news aktuell