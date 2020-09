Stoneridge, Inc.

Intelligente Fahrtenschreiberlösungen von Stoneridge für die europäische Transportindustrie zur Einhaltung des neuen Mobilitätspakets

Nach der Verabschiedung des großen Mobilitätspakets 1 zur Reform des EU-Straßenverkehrssektors ist es auch weiterhin die Aufgabe von Stoneridge Inc., als führender Entwickler und Hersteller von hochtechnischen elektrischen und elektronischen Fahrzeugsystemen modernste und hochtechnologische Produkte anzubieten. Seine Produktreihe intelligenter Fahrtenschreiber erleichtert die Einhaltung der neuen Vorschriften und sorgt für einen sichereren, saubereren und gerechteren Verkehrsmarkt.

Das Mobilitätspaket der EU umfasst drei stufenweise Initiativen, anderem darauf abzielen, die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern, eine faire und einheitliche Durchsetzung in allen Straßenverkehrssektoren zu schaffen, Emissionen zu reduzieren und Innovation und Digitalisierung zu fördern. Die erste Phase, Mobilitätspaket 1, sieht einen Zeitplan für die Einführung einer neuen Generation des intelligenten Fahrtenschreibers im Jahr 2023 und die Nachrüstung von Fahrzeugen mit analogen und digitalen Fahrtenschreibern. Sofern es keine Verzögerungen gibt, sollten die ersten Nachrüstungsverpflichtungen bis Ende des Jahres 2024 auf dem europäischen Markt durchgesetzt werden. Die neue Verordnung schreibt auch Fahrtenschreiber in leichten Nutzfahrzeigen (LCV) über 2,5 Tonnen und im internationalen Verkehr oder in der Kabotage ab 2026 vor.

Stoneridge wird für diese Nachrüstungsverpflichtungen bereit sein und arbeitet aktiv an der Entwicklung seines Smart Tachograph 2 gemäß den technischen Spezifikationen der Europäischen Kommission, die voraussichtlich bis zum September 2021 veröffentlicht werden. Mit dem Smart Tachograph 2 wird sich die Position eines Frachtführers an Grenzübergängen und während des Be- und Entladens automatisch aufzeichnen lassen.

"Das Mobilitätspaket ist ein positiver nächster Schritt, um unsere Straßen sicherer und unseren Markt transparenter zu machen. Mit fast fünf Jahrzehnten an Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Fahrtenschreibern arbeitet Stoneridge aktiv mit der Generaldirektion Mobilität und Verkehr bei der Ausarbeitung der neuen Spezifikation zusammen und entwickelt benutzerfreundlichere Systeme mit einem höherem Nutzen für alle Benutzer", so Bjorn Weck, Leiter für Fahrtenschreibersysteme, Produktmanagement bei Stoneridge. "Zusammen mit unserem professionellen Netzwerk von Importeuren und Händlern werden wir die Einführung des Smart Tachograph 2 für die Branche so nahtlos und einfach wie möglich gestalten."

Im Jahr 2019 hatte das Unternehmen seinen neuesten Connekt® Smart Tachograph SE5000 mit eine dedizierte Kurzstreckenkommunikation (DSRC) Antenne und neuen Testgeräten erfolgreich auf den Markt gebracht und verzeichnete eine starke Nachfrage. Darüber hinaus konnte Stoneridge seine Kunden außerdem mit separaten Produktionslinien für seine Fahrtenschreiber 1B SE5000 Exakt Duo2® und 1C SE5000 Connekt® bedienen, um eine unterbrechungsfreie Lieferung beider Produkte zu gewährleisten.

Seitdem verfolgt Stoneridge die Entwicklung des Mobilitätspakets und arbeitet diesbezüglich bereits an der nächsten Generation seines Smart Tachographen und anderer Produkte. Als globaler Anbieter von Fahrzeugelektronik erfüllt das Unternehmen auch weiterhin die Marktanforderungen, damit Fahrer gesetzeskonform und produktiv arbeiten und mühelos mit der neuesten Technologie umgehen können.

Weitere Informationen über die Fahrzeugtechnologien von Stoneridge finden Sie unter stoneridgeelectronics.com und stoneridge.com.

Über Stoneridge, Inc.

Stoneridge, Inc. ist ein in Novi, Michigan, ansässiger unabhängiger Entwickler und Hersteller von hochtechnisierten elektrischen und elektronischen Komponenten, Modulen und Systemen, wobei das Unternehmen hauptsächlich in den Bereichen Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder sowie landwirtschaftliche und Geländefahrzeuge tätig ist. Die Lösungen von Stoneridge ermöglichen intelligente Systeme für Fahrzeuge, sorgen für eine drastische Verbesserung der Kraftstoffeffizienz, reduzieren Emissionen und verbessern die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Weitere Informationen über Stoneridge finden Sie unter Stoneridge.com.

